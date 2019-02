Diretta Sassuolo Juventus/ Streaming video e tv: Allegri rivuole la vittoria! (Serie A)

Sassuolo Juventus, diretta dall’arbitro Mazzoleni, sarà il posticipo delle ore 18.00 della domenica per la ventitreesima giornata di Serie A, quando sarà in programma il fischio d’inizio per la partita al Mapei Stadium di Reggio Emilia. In Sassuolo Juventus i bianconeri vogliono tornare alla vittoria che manca da due partite, Coppa Italia compresa, nelle quali la Juventus ha incassato sei gol, con la batosta di Bergamo e la rimonta subita dal Parma. Nulla di drammatico per chi sta dominando fin da inizio stagione, ci mancherebbe, ma sta per cominciare la fase decisiva della stagione e di conseguenza Massimiliano Allegri vorrebbe vedere al più presto la Juventus di nuovo ai suoi massimi livelli. Il Sassuolo di Roberto De Zerbi invece vorrà approfittare di queste piccole difficoltà: dopo la sosta ha raccolto una vittoria e due pareggi, l’ultimo domenica scorsa sul campo del Genoa; fare risultato anche contro la Juventus potrebbe tenere vive le speranze di lottare per l’Europa League.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Sassuolo Juventus in diretta tv sarà visibile solamente per gli abbonati Sky: l’appuntamento sarà dunque sui canali Sky Sport Serie A (numero 202) e Sky Sport 251, inoltre bisogna ricordare che sempre per gli abbonati sarà a disposizione anche la diretta streaming video della sfida al Mapei Stadium, che sarà garantita tramite il servizio Sky Go al quale gli abbonati Sky si possono iscrivere senza costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO JUVENTUS

Vediamo adesso le probabili formazioni di Sassuolo Juventus. Roberto De Zerbi ha problemi a centrocampo, tra la squalifica di Duncan e qualche altro giocatore non al top, possiamo però ipotizzare un terzetto con Sensi, Magnanelli e Locatelli, salvo sorprese dell’ultima ora. Dubbi in attacco, con la certezza Berardi e ben cinque giocatori in ballo per le altre due maglie del tridente, la situazione è invece più chiara in difesa, perché davanti al portiere Consigli dovremmo vedere da destra a sinistra Lirola, Peluso, Ferrari e Rogerio. Nella Juventus i dubbi sono a centrocampo, dove l’unico già certo del posto sembra essere Matuidi. In attacco invece tornerà il tridente di lusso con Dybala, Mandzukic e Cristiano Ronaldo, infine in difesa l’unico ballottaggio dovrebbe essere quello tra Cancelo e De Sciglio, anche perché la possibilità di scelta di Massimiliano Allegri è decisamente ridotta.

PRONOSTICO E QUOTE

Bianconeri largamente favoriti nel pronostico di Sassuolo Juventus, come emerge in modo chiaro leggendo le quote offerte su questa partita dall’agenzia di scommesse sportive Snai. Il segno 1 per una vittoria casalinga del Sassuolo varrebbe infatti ben 6,25 volte la posta in palio, mentre il segno 2 per il successo dei bianconeri è quotato a 1,55. Si colloca naturalmente ad un livello intermedio il pareggio, infatti il segno X ripagherebbe 3,90 volte la posta in palio chi avrà scommesso sulla divisione della posta.



