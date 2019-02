Paquetà primo gol al Milan/ Video, si commuove e dedica la rete alle vittime della tragedia del Flamengo

Paquetà ha segnato il primo gol al Milan, una rete davvero molto bella e che dimostra a tutti ancora una volta le sue qualità. Arrivato nel calciomercato di gennaio il ragazzo è stato buttato subito nella mischia da Gennaro Ivan Gattuso, dimostrando personalità nonostante la giovane età. L’avevamo visto a inizio anno prima in Coppa Italia e poi in Supercoppa, dimostrare di avere voglia di prendersi subito la maglia rossonera. Fino a questo momento non era però riuscito ancora a sbloccarsi, dimostrandosi giocatore più adatto magari a muovere con qualità la palla in mezzo al campo che a proiettarsi davanti. Oggi però è arrivato un gol di grandissima personalità, con il tempismo della punta vera. Su una palla messa dentro dalla destra infatti Paquetà si è smarcato dal lato sinistro dell’area di rigore, mettendo la palla di piattone alle spalle di Cragno. Un gol che ha messo al sicuro il risultato con il Milan passato sul 2-0 contro il Cagliari di Rolando Maran.

Paquetà primo gol al Milan: la dedica alle vittime della tragedia in Flamengo

Paquetà ha dedicato il suo primo gol al Milan alle vittime della tragedia avvenuta pochi giorni fa in Brasile. Un incendio aveva colpito il quartiere della zona ovest di Rio dove alloggiano le giovanili del Flamengo. Nell’incidente sono morte dieci persone di cui sei giocatori del vivaio e quattro impiegati della società. Inoltre sono rimaste ferite altre tre persone di cui uno in maniera grave. Paquetà ha voluto lanciare un gesto anche perché lui in quel vivaio c’è cresciuto e non può dimenticare gli anni splendidi vissuti in rossonero. L’abbiamo visto decisamente commosso dopo il gol siglato con gli occhi lucidi e il braccio che puntava il cielo. Sicuramente Paqueta dimenticherà molto difficilmente questo gol sia perché il primo in Serie A e con la maglia del Milan, ma ancora di più per il significato della dedica che c’è dietro.

