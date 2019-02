Flamengo, incendio devasta centro sportivo/ Ultime notizie, bilancio tragico: 10 morti e 3 feriti gravi

Tragedia in Brasile, coinvolto il top club del Flamengo: un incendio si è sviluppato all’alba di oggi, venerdì 8 febbraio 2019, nel centro sportivo Urubu’s Nest, nella zona ovest di Rio de Janeiro. Il rogo ha distrutto gli alloggi dei calciatori delle giovanili del club carioca, tutti tra i 14 e i 17 anni: la stampa brasiliana, che cita fonti dei vigili del fuoco, parla di dieci morti ma sono numerosi i feriti. Tre persone sono in condizioni gravi, di cui uno gravissime. AL momento non si hanno notizie sulla natura dell’incendio scoppiato nella notte: indagini in corso per chiarire la dinamica del dramma, con le fiamme che sono state domate dai pompieri attorno alle ore 7.20 locali. I ragazzi stavano dormendo quando è scoppiato il rogo e si teme che il bilancio possa salire nel corso delle prossime ore: non c’è ancora identificazione dei morti.

Globo sottolinea che i tre feriti gravi sono stati portati all’ospedale municipale di Lourenco Jorge a Barra, è stato reso noto il nome di uno di loro: si chiama Caua è ha 14 anni. Ricordiamo che la zona ovest di Rio de Janeiro è stata una delle più colpite dalla tempesta, con la zona di Urubu che è ancora senza luce e senza acqua a causa della pioggia. L’area è stata completamente distrutta dalle fiamme, con il portale brasiliano che sottolinea che sono rimasti solo dei pali ritorti e delle attrezzatura completamente incenerite. Il centro di allenamento, noto come Ninho do Urubu, è utilizzato sia dalla prima squadra rossonera che per le sue categorie giovanili. Nelle ultime settimane si è parlato molto del Flamengo anche in Italia, con il passaggio di Paquetà al Milan e l’acquisto di Gabigol dall’Inter.

