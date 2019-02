Video/ Torino Udinese (1-0): highlights e gol della partita (Serie A 23^ giornata)

Vediamo insieme il video di Torino Udinese, partita valida per la 23^ giornata nel campionato di Serie A. Il Torino batte di misura l’Udinese grazie alla rete siglata da Ola Aina su assist di Ansaldi, primo gol in campionato per l’esterno in crescita costante. I granata devono ringraziare la giornata di grazie dell’estremo difensore Sirigu che respinge un rigore a Ds Paul e salva i suoi nel finale dopo una carambola pazzesca. Andiamo a scoprire le statistiche per capire l’andamento della gara. Possesso palla in favore dei padroni di casa con un 60% contro il 40% dei friulani. Sono state due le parate decisive di Sirigu contro le tre di un ottimo Musso. L’Udinese ci ha provato con dieci tiri verso la porta avversaria ma ha pagato la scarsa vena degli attaccanti. De Paul è stato protagonista con tre tiri verso la porta e tre occasioni da gol create, ma ha sprecato il rigore. Da sottolineare i cinque palloni recuperati da capitan Belotti sempre encomiabile sotto l’aspetto dell’impegno.

VIDEO TORINO UDINESE: LE DICHIARAZIONI

Walter Mazzarri è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il successo di misura del Torino contro l’Udinese. Queste le parole riportate dal portale tuttomercatoweb: “La gara mi rende soddisfatto dal punto di vista delle possibilità di fare gol contro una squadra organizzata, che giocando con due centrali e due esterni che lavorano tanto era difficile da affrontare. Abbiamo fatto tutto bene, dovevamo chiuderla, nel finale si è rischiato di buttare via altri due punti. Bisogna fare gol, c’è stata la possibilità di chiuderla, abbiamo avuto sei sette palle gol secondo il mio match analyst. A volte siamo autolesionisti, ci complichiamo la vita, facciamo scelte difficili. Oggi anche Belotti ha giocato benissimo come un attaccante moderno fa, guadate quelli dell’Atalanta, ha avuto un’occasione clamorosa parata dal portiere. Non è fortunato, meriterebbe di fare qualche gol perché ha avuto le occasioni, a volte non ci è riuscito per scelte sue, ma quando gli fanno queste parate…”. Il ds dell’Udinese Daniele Pradè non condivide la decisione di annullare lam rete di Okaka per fuorigioco di Lasagna: “Il fuorigioco fischiato? Era regolare, fischiare un fuorigioco con un tiro da fuori area con il calciatore a distanza 12 metri, con la palla che passa lateralmente è clamoroso. Abbiamo perso una gara allucinante, per noi il pareggio era importantissimo, ogni settimana ci giochiamo gran parte del nostro lavoro, non possiamo accettare una cosa del genere. Contestazione? Non si vive bene una atmosfera del genere, siamo partiti con delle ambizioni poi i campionati sono strani, però se non lo riesci a mettere in piedi con delle prestazioni convincenti, noi vogliamo che ci diano il nostro anche se la fortuna non gira a nostro favore in questo periodo. La cosa grave è che l’arbitro è stato richiamato al VAR ed andato a vederla, ce lo hanno spiegato ma ancora non ho capito. Pensavo che la VAR fosse per i gravi errori, ma ci dobbiamo mettere tutti seduti per farcela rispiegare, io ancora non l’ho capita”.





