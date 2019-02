Rudolph Ingram, il bambino più veloce al mondo/ Video, le imprese del nuovo Bolt

Si chiama Rudolph Ingram e da tutti è già stato ribattezzato il nuovo Usain Bolt. Ha soli 7 anni, è nato a Tampa Bay in Florida, ed è considerato il bambino più veloce al mondo. E vedendo i filmati pubblicati su Youtube ma anche sui principali social network, a cominciare da Instagram, il soprannome non può che calzare a pennello: ogni qual volta compete in una corsa sui 100 metri, i suoi rivali arrivano al traguardo diversi secondi dopo di lui. Ingram ha collezionato già numerose vittorie, e il suo ultimo tempo da record è di 13 secondi e 48 centesimi sui 100 metri, uno score considerato dagli addetti ai lavori straordinario per un bambino della sua età. Vista la sua velocità esagerata, Rudolph è stato ribattezzato “Blaze”, che significa fiammata, già perché Ingram è proprio veloce come un ritorno di fiamma, e nel mirino avrebbe già messo i 9 secondi e 58, il record del mondo dell’inarrivabile super campione della Giamaica.

RUDOLPH INGRAM, IL BAMBINO PIÙ VELOCE AL MONDO

Blaze è già una mezza superstar nel suo campo, e suo padre, che è anche il suo allenatore, ha creato una pagina Instagram dove appunto mostra le imprese del figlio. Lo stesso Rudolph si diverte a farsi fotografare in pose da grandi, come ad esempio con il cappuccio della felpa abbassata da “duro”, o con gli addominali in bella mostra. Ma Blaze non è solo un fenomeno nel campo dell’atletica: «Non solo è un mago in pista – racconta il padre, come riporta l’edizione online de Il Messaggero – ma sta anche facendo bene a scuola con ottimi voti in scienze, introduzione ai computer, musica, lingue ed educazione fisica». In ogni sua gara non c’è bambino che riesca a stargli dietro, e i suoi video stanno già facendo il giro del mondo. La sua seconda passione è il football americano, e anche in questa disciplina, come evidenziato da numerosi filmati, sembra cavarsela egregiamente. Di seguito il video di alcune sue performance

IL VIDEO DI ALCUNE GARE DI INGRAM





© RIPRODUZIONE RISERVATA