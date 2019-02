Scontri tra i tifosi di Lazio e Siviglia/ Roma, ultrà spagnolo in codice rosso

Ci sono stati degli incidenti a Roma tra i tifosi di Lazio e Siviglia alla vigilia della gara valida per i sedicesimi di finale di Europa League. La rissa è scoppiata nel rione Monti, nel pieno centro di Roma nella parte alta della zona dove c’è il Colosseo. Sono tre le persone soccorse e portate in ospedale con delle ferite da arma da taglio. Si tratta di due spagnoli, che potrebbero essere tifosi del Siviglia, e anche un americano. Uno dei due iberici è stato trasportato al pronto soccorso in codice rosso. Al momento quello che si ipotizza è uno scontro tra tifosi anche se al momento non ci sono certezze con la polizia che si è recata sul luogo dell’incidente per fare le giuste valutazioni. Di certo il clima nella capitale non è disteso, anche se per ora non ci sono dubbi sulla gara di domani che si svolgerà regolarmente allo Stadio Olimpico di Roma anche per evitare ulteriori disordini.

Scontri tra i tifosi di Lazio e Siviglia, Roma: tavolo tecnico in Questura

E dire che nel pomeriggio si era tenuto un tavolo tecnico in Questura proprio per evitare scontri tra i tifosi di Lazio e Siviglia. C’è da dire comunque che è molto difficile controllare a tappeto una città come Roma. Sono state comunque rese note le disposizioni di sicurezza tramite un comunicato: “Si è tenuto il tavolo tecnico presieduto dal Questore Marino. Nel corso di questo è stato messo a punto il piano di sicurezza per la gara Lazio Siviglia. È prevista la presenza di 20mila spettatori di cui 1350 tifosi ospiti. I cancelli saranno aperti attorno alle ore 17 con una eventuale apertura anticipata di mezzora per il settore ospite qualora questo si rendesse necessario per facilitare operazioni di afflusso”. La speranza è ovviamente che quanto accaduto stasera al Rione Monti possa rimanere un fatto isolato con nessuna ripercussione nella giornata di domani.

© RIPRODUZIONE RISERVATA