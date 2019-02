Video/ Fano Teramo (1-0): highlights e gol della partita (Serie C)

Il Fano ritrova il successo sconfiggendo davanti al proprio pubblico il Teramo grazie ad un gol messo a segno nel finale di primo tempo grazie ad un bel colpo di testa. Come emerge nel video di Fano Teramo, il primo tempo è stato tutt’altro che entusiasmante dato che non è successo praticamente nulla fino al 40′ quando alla prima occasione i padroni di casa sono riusciti a sbloccare il punteggio: punizione ottimamente calciata da Liviero sulla quale Celli è riuscito a colpire di testa all’altezza del dischetto del rigore saltando più in alto di tutti ed insaccando imparabilmente in rete.

LA RIPRESA

La ripresa si apre sempre col Fano che prova a fare la partita visto che gli ospiti non riescono ad organizzare una reazione, limitandosi di fatto alla difensiva. Così sono ancora i padroni di casa a sfiorare la rete al 54′ ancora una volta con Celli, il cui colpo di testa sulla punizione del solito Liviero questa volta è uscita fuori dallo specchio di non molto. La pressione dei marchigiani continua e si concretizza nuovamente al 72′ quando a provarci questa volta è stato Filippini con una potente conclusione da distanza ravvicinata che è uscita di non molto fuori.

Dopo questa opportunità la squadra di mister Epifani si è limitata a gestire il vantaggio senza concedere nulla al Teramo che si è dimostrata rinunciataria nonostante le sostituzioni effettuate dal suo tecnico.

Ecco il video di Fano Teramo, con le azioni salienti della partita di Serie C.



