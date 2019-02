Diretta Celtic Valencia/ Streaming video e tv: sfida equilibrata (Europa League)

Celtic Valencia si giovedì 14 febbraio alle ore 21.00, e sarà una delle sfide nel programma delle gare d’andata dei sedicesimi di finale di Europa League 2018-2019. Momento positivo per gli scozzesi che dopo aver perso l’Old Firm contro i Rangers lo scorso 29 dicembre hanno inanellato sette vittorie consecutive tra Premier League e FA Cup Scozzese, riprendendo il largo in testa al campionato e guadagnandosi i quarti della Coppa Nazionale da giocare contro gli Hibs di Edimburgo. In Europa i “Bhoys” (che arrivavano dai playoff di Champions League) sfidano un Valencia reduce da tre pareggi consecutivi tra Liga spagnola e Coppa del Re e che in campionato resta all’ottavo posto, a -6 dalla zona Champions (persa a dicembre con il terzo posto nel girone) e in lotta per un posto nella prossima Europa League.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Celtic Valencia sarà una sfida trasmessa in diretta tv esclusiva per tutti gli abbonati Sky, che potranno collegarsi sul canale numero 254 del satellite, oppure la diretta streaming video via internet dell’incontro sul sito skygo.sky.it, collegandosi tramite pc, tablet, smartphone oppure con l’ausilio di una smart tv.

PROBABILI FORMAZIONI CELTIC VALENCIA

Le probabili formazioni che si affronteranno a Celtic Park. I padroni di casa scozzesi schiereranno Bain tra i pali, il tedesco Toljan in posizione di terzino destro e l’irlandese Hayes in posizione di terzino sinistro, mentre i centrali di difesa saranno il bosniaco Simunovic e il belga Boyata. A centrocampo McGregor e Brown copriranno le spalle a Christie, Forrest e all’inglese Sinclair, che supporteranno Burke schierato come unica punta di ruolo. Risponderà il Valencia col brasiliano ex Juventus Neto in porta, l’italiano Piccini e Gaya schierati come laterali di destra e sinistra in difesa, mentre i centrali della linea a quattro saranno gli argentini Roncaglia e Garay. A centrocampo il centrafricano Kondogbia e Dani Parejo saranno i centrali, mentre Soler si muoverà sulla fascia destra e il russo Cheryshev sulla fascia sinistra. In attacco, spazio alla coppia composta dal francese Gameiro e da Santi Mina.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

I moduli tattici a confronto nel match saranno il 4-2-3-1 schierato dal nordirlandese Brendan Rodgers, tecnico del Celtic Glasgow, ed il 4-4-2 del mister spagnolo del Valencia, Marcelino. Le due squadre tornano ad affrontarsi in Europa League, che al tempo si chiamava ancora Coppa UEFA, dopo il precedente del 2001, col Celtic che venne eliminato ai rigori dagli spagnoli il 6 dicembre 2001 a Celtic Park.

PRONOSTICO E QUOTE

Per chi scommetterà sul match, i bookmaker indicano il Valencia favorito per la vittoria esterna contro il Celtic. Quota per la vittoria in casa fissata a 3.45 da Eurobet, William Hill offre a 3.30 la quota per l’eventuale pareggio mentre la quota per la vittoria in trasferta viene proposta a 2.20 da Bet365. Per quanto riguarda i gol complessivamente realizzati nel corso della partita, Bwin quota l’over 2.5 1.90 e l’under 2.5 1.80.



© RIPRODUZIONE RISERVATA