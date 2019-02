Diretta Lazio Siviglia/ Streaming video e tv: Inzaghi favorito (Europa League)

Lazio Siviglia, che sarà diretta dall’arbitro sloveno Slavko Vincic, va in scena alle ore 18:55 di giovedì 14 febbraio: allo stadio Olimpico tornano le grandi emozioni dell’Europa League 2018-2019, siamo nell’andata dei sedicesimi di finale e dunque bisogna necessariamente pensare a questa sfida sulla durata dei 180 minuti. Il che significa che i biancocelesti sperano di vincere senza subire gol, in modo da non rendere troppo complicata la trasferta del Sanchez Pizjuan. Lazio che arriva da due vittorie consecutive in Serie A: ha spezzato un periodo negativo ma le prestazioni sono comunque state poco brillanti, soprattutto i biancocelesti non riescono più a essere quella macchina da gol che erano stati nella passata stagione. Lo dimostra anche l’Europa League, nella quale per la prima volta negli ultimi anni la squadra di Simone Inzaghi, pur non rischiando mai di non superare il girone, ha avuto i suoi grattacapi cadendo due volte di fronte all’Eintracht – apparsa più quadrata – e perdendo anche contro l’Apollon. Il Siviglia ha dovuto faticare per qualificarsi nel girone con Krasnodar e Standard Liegi; gli andalusi attraversano un momento complicato, hanno vinto una sola volta nelle ultime sette partite della Liga e solo due settimane fa hanno incassato un pesante 1-6 dal Barcellona in Coppa del Re, venendo eliminati dopo aver vinto 2-0 all’andata. Andiamo adesso a vedere, mentre aspettiamo la diretta di Lazio Siviglia, in che modo queste due squadre potrebbero essere disposte sul terreno di gioco dello stadio Olimpico per il primo episodio dei sedicesimi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO SIVIGLIA

Lazio Siviglia non inizia sotto i migliori auspici per Simone Inzaghi: Sergej Milinkovic-Savic è infortunato, Immobile non è al meglio e dovrebbe lasciare spazio a Caicedo. Alle spalle dell’attaccante ecuadoriano è previsto il doppio trequartista, con Joaquin Correa che sfida la sua ex squadra e sarà impiegato al fianco di Luis Alberto, dal quale a questo punto ci si aspettano i guizzi decisivi. Parolo e Lucas Leiva comporranno la cerniera nella zona nevralgica dal campo, con Marusic favorito sul nuovo arrivato Romulo per la corsia destra e Lulic che come sempre agirà sulla sinistra. In difesa è rientrato Luiz Felipe, ma le buone prestazioni di Bastos propendono per l’angolano a completamento del reparto: naturalmente ci saranno Acerbi e Stefan Radu, in porta Strakosha dovrebbe avere la meglio su Proto. Il Siviglia di Pablo Machin ha parecchi infortunati, su tutti Nolito: ci si affida a André Silva e Ben Yedder davanti, con una trequarti sulla quale Sarabia parte favorito rispetto a Franco Vazquez e i due esterni dovrebbero essere Jesus Navas e Escudero, così da non essere troppo sbilanciati (in caso contrario avrebbe una maglia lo stesso Sarabia, mandando l’ex Palermo al centro). Banega e Mesa sono il perno del gioco con l’ex dell’Inter incaricato di far girare al meglio la squadra andalusa; Mercado dovrebbe rientrare in difesa e affiancare Kjaer e Daniel Carriço, senza troppe discussioni il portiere sarà il ceco Vaclik.

QUOTE E PRONOSTICO

Biancocelesti favoriti nelle quote dell’agenzia di scommesse Snai, che indicano comunque un forte equilibrio in Lazio Siviglia: vale 2,35 volte la somma giocata il segno 1 per la vittoria interna, contro il valore di 3,10 – dunque molto vicino – che accompagna il segno 2, da giocare per il successo esterno degli andalusi. L’eventualità del pareggio, che come sempre è regolata dal segno X, con questo bookmaker vi farebbe guadagnare una cifra pari a 3,30 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto.



