Video/ Lazio Empoli (1-0): highlights e gol della partita (Serie A, 23^ giornata)

Grazie alla vittoria conseguita di fronte al pubblico di casa, nell’anticipo della 23^ giornata di Serie A, la squadra di Inzaghi batte per 1-0 l’Empoli e sale direttamente alla quarta posizione della classifica con ben 38 punti. Come si vede nel video di Lazio Empoli a decidere di fatto il successo e il sorpasso (in attesa che si completi il quadro dei risultati di questo turno) dei biancocelesti è stata la rete di Caicedo su rigore, concessa al 42’ del primo tempo. La penalty è stata concessa dopo che Provedel ha atterrato un avversario in area. Tornando alla sfida e in attesa di vedere nel dettaglio tutte le azioni salienti nel video di Lazio Empoli, vediamo che numeri sono stati fissati al triplice fischio finale. Ecco quindi che la Lazio può vantare il 53% del possesso palla, e ha messo a bilancio 8 tiri di cui 4 ben indirizzati in porta oltre che 3 calci d’angolo, 21 rimesse e una sola parata con anche 421 passaggi completati. Per i Toscani segnaliamo quindi il 47% del possesso palla e 3 tiri di cui uno solo veramente pericoloso: aggiungiamo anche 20 punizioni, 3 parate e solo 394 passaggi effettuati con successo.

LE DICHIARAZIONI

Al termine della partita di Serie A, è intervenuto ai microfoni di Sky sport Inzaghi che ha quindi commento così la prova dei suoi biancocelesti: “Il primo tempo è stato ben giocato, dovevamo segnare con Milinkovic e Correa il secondo gol. Nella ripresa abbiamo perso lucidità, ci siamo allungati ma l’Empoli è una squadra ben allenata, siamo stati bravi a soffrire senza subire troppo. Sono sei punti molto sofferti quelli con Frosinone ed Empoli ma importanti per la nostra classifica, è la terza partita in neanche sette giorni. Avevo acciaccati a fine primo tempo, giocatori che chiedevano il cambio a cui ho chiesto di stringere i denti. Chi è entrato mi ha dato grandi risposte”. Per l’Empoli invece si è presentato lo stesso tecnico Iachini, che sempre a Sky ha affermato: “Errori decisivi? Nelle ultime cinque, sei partite ci è successo un po’ questo. Cerchiamo di lavorarci ma c’è poco da fare. A volte sbagliamo l’ultima lettura e in Serie A non può succedere. Dietro capita sempre un errore che ci compromette la gara. Oggi la squadra è venuta a giocarsi la partita, abbiamo sbagliato qualcosa nell’ultimo passaggio ma abbiamo concesso poco ad una squadra forte come la Lazio. Peccato per questo episodio che ci ha negato il risultato che i ragazzi avrebbero meritato”.

Ecco il video di Lazio Empoli, con le azioni salienti del match.