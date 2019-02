Video/ Arezzo Juventus U23 (1-1): highlights e gol della partita (Serie C)

Arezzo-Juventus U23 termina con il risultato di 1-1 per via dei gol messi a segno nel primo tempo da Brunori e Mavididi. Il primo tempo di Arezzo-Juventus under 23 termina con il risultato di 1-1 per effetto dei gol siglati da Brunori e Mavididi. Andiamo a dare uno sguardo alle due formazioni partendo dall’undici dei padroni di casa. L’Arezzo opta per il 4-3-1-2 con Rolando alle spalle di Cutolo e Brunori. Dall’altra parte la Juventus risponde con un classico 4-3-3 con il tridente offensivo formato da Mavididi, Mokulu e Zaninacchia. Pronti, via. L’Arezzo passa subito in vantaggio al 4’. Brunori fa tutto da solo, supera due avversari e batte Nocchi con un bel destro da fuori area. Bianconeri fulminati, che tuttavia reagiscono al 7’ con Beruatto, che non inquadra il bersaglio. Al 14’ arriva il pareggio della Juventus. Nicolussi selve Mavididi che si infila tra Sala e Pinto e supera Pelagotti con un diagonale imprendibile. Arezzo nuovamente pericoloso intorno alla mezzora, quando Cutolo viene fermato due volte dalla difesa avversaria. Al 39’ Brunori sfiora la doppietta ma l’attaccante non approfitta di un errato retropassaggio di Toure.

LA RIPRESA

Nella ripresa non ci sono cambi e i ritmi tornano alti. Come emerge nel video di Arezzo Juventus U23, al 52’ Juventus pericolosa con un tentativo di testa di Toure che non arriva sulla sfera. Al 57’ Pelagotti mette una pezza su un fendente di Nicolussi. Al 57’ l’Arezzo torna a spingere sul pedale dell’acceleratore. Cutolo lascia partire un sinistro a giro ma Nocchi risponde presente. Al 60’ ancora Cutolo vicino al gol ma Nocchi è ancora superlativo a salvarsi. Al 69’ ancora toscani in avanti con Brunori anticipato da Nocchi. Di fatto è questa l’ultima emozione del match. Parità e posta in palio divisa equamente tra le due formazioni.

Ecco il video di Arezzo Juventus U23, con le azioni salienti del match.





© RIPRODUZIONE RISERVATA