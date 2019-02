DIRETTA AREZZO JUVENTUS U23 (RISULTATO FINALE 1-1): UN PUNTO A TESTA!

Arezzo-Juventus under 23 termina con il risultato di 1-1 per via dei gol messi a segno nel primo tempo da Brunori e Mavididi. Nella ripresa non ci sono cambi e i ritmi tornano alti. Al 52’ Juventus pericolosa con un tentativo di testa di Toure che non arriva sulla sfera. Al 57’ Pelagotti mette una pezza su un fendente di Nicolussi. Al 57’ l’Arezzo torna a spingere sul pedale dell’acceleratore. Cutolo lascia partire un sinistro a giro ma Nocchi risponde presente. Al 60’ ancora Cutolo vicino al gol ma Nocchi è ancora superlativo a salvarsi. Al 69’ ancora toscani in avanti con Brunori anticipato da Nocchi. Di fatto è questa l’ultima emozione del match. Parità e posta in palio divisa equamente tra le due formazioni.

GOL DI MAVIDIDI E BRUNORI!

Il primo tempo di Arezzo-Juventus under 23 termina con il risultato di 1-1 per effetto dei gol siglati da Brunori e Mavididi. Andiamo a dare uno sguardo alle due formazioni partendo dall’undici dei padroni di casa. L’Arezzo opta per il 4-3-1-2 con Rolando alle spalle di Cutolo e Brunori. Dall’altra parte la Juventus risponde con un classico 4-3-3 con il tridente offensivo formato da Mavididi, Mokulu e Zaninacchia. Pronti, via. L’Arezzo passa subito in vantaggio al 4’. Brunori fa tutto da solo, supera due avversari e batte Nocchi con un bel destro da fuori area. Bianconeri fulminati, che tuttavia reagiscono al 7’ con Beruatto, che non inquadra il bersaglio. Al 14’ arriva il pareggio della Juventus. Nicolussi selve Mavididi che si infila tra Sala e Pinto e supera Pelagotti con un diagonale imprendibile. Arezzo nuovamente pericoloso intorno alla mezzora, quando Cutolo viene fermato due volte dalla difesa avversaria. Al 39’ Brunori sfiora la doppietta ma l’attaccante non approfitta di un errato retropassaggio di Toure.

SI COMINCIA!

Ci avviciniamo al fischio d’inizio della diretta di Arezzo Juventus U23 e proprio quando le due squadre stanno per fare il loro ingresso in campo, andiamo a controllare più da vicino le statistiche registrate dalle le due squadre per il girone A. Classifica della Serie C alla mano vediamo che i toscani, oggi padroni di casa, sono quarti, con 42 punti messi a tabella grazie a un cammino con 10 successi e 12 pareggi finora trovati. Va poi detto che l’Arezzo ha un bilancio reti positivo, con 31 gol fatti e 21 subiti in tutto. Altri numeri per la Juventus U23 che approda alla 26^ giornata di Serie C dalla 11^ posizione con 28 punti, finora trovati avendo messo a tabella 4 pareggi e otto vittorie complessive. I bianconeri poi hanno ancora qualcosa da recuperare in termini di gol, visto che finora he hanno segnati 27 ma subiti 30. E’ tempo quindi di dare la parola al campo, si gioca! (agg Michela Colombo)

I TESTA A TESTA

In vista della diretta di Arezzo Juventus U23, che scendono in campo oggi per la 26^ giornata di Serie C, non ci deve sorprendere la penuria di dati storici a cui possiamo fare riferimento, visto pure la recente formazione della squadra bianconera. Ecco quindi che quest’oggi l’unico dato in nostro possesso risale al turno di andata della stagione regolare del girone A ancora in corso e quindi alla sfida che si è giocata in terra piemontese nel settimo turno. Allora si ricorda il successo bianconero in casa con il risultato di 3-1 questo firmato da Pereira, Muratore e Bunino: solo Brunori Sandri rispose nelle marcature per la squadra toscana, in gol al 42’ minuto del primo tempo. (agg Michela Colombo)

ORARIO E PRESENTAZIONE DELLA PARTITA

Arezzo Juventus U23, che si gioca mercoledì 13 febbraio alle ore 18.30, sarà una delle sfide in programma nella ventiseiesima giornata del campionato di Serie C 2018-2019 nel girone A, che si svolgerà in turno infrasettimanale. L’Arezzo resta quarto in classifica dopo il pari contro il Pontedera: una vittoria nel derby toscano avrebbe spalancato le porte del secondo posto solitario per gli amaranto, che puntano a tornare alla vittoria contro una Juventus U23 che ha interrotto il suo digiuno con i tre punti domenica scorsa in casa contro l’Arzachena: per i giovani bianconeri la zona play off dista comunque ancora sei lunghezze, ma almeno è arrivata la prima vittoria in campionato del 2019.

PROBABILI FORMAZIONI AREZZO JUVENTUS U23

Le probabili formazioni che si sfideranno presso lo stadio Città di Arezzo. I padroni di casa toscani giocheranno con Pelagotti a difesa della porta, Zappella laterale destro di difesa e Sala esterno mancino, con Pinto e Pelagatti difensori centrali nella linea a quattro. A centrocampo al fianco del ghanese Basit si muoveranno Foglia e Serrotti, mentre Belloni sarà il trequartista alle spalle del tandem offensivo composto da Brunori e Cutolo. Risponderà la Juventus U23 con Alcibiade, Coccolo e lo svedese Andersson titolari nella difesa a tre davanti all’estremo difensore Del Favero. La fascia destra sarà affidata a Di Pardo e la fascia sinistra a Masciangelo, mentre Muratore e il cipriota Kastanos saranno i centrali sulla mediana. In attacco l’inglese Mavdidi sarà il trequartista con il belga Mokulu e Zanimacchia titolari nel duo offensivo bianconero.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Tatticamente si confronteranno il 4-3-1-2 schierato dal tecnico dell’Arezzo, Alessandro Dal Canto, ed il 3-4-1-2 scelto dal mister della Juventus U23, Mauro Zironelli. Unico precedente tra i professionisti tra i due club, il match d’andata di questo campionato dello scorso 18 ottobre: 3-1 per i giovani bianconeri il risultato finale presso lo stadio Moccagatta di Alessandria, Brunori pareggiò per l’Arezzo il gol di Pereira, poi la Juventus U23 dilagò con le reti di Muratore e Bunino.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda le quote delle agenzie di scommesse sul match, Arezzo nettamente favorito per la conquista dei tre punti contro la Juventus U23. Vittoria in casa quotata 1.68 da Eurobet, William Hill propone a una quota di 3.30 l’eventuale pareggio ed il successo in trasferta viene invece quotato 5.10 da Bwin. Per Bet365, le quote relative ad over 2.5 ed under 2.5 vengono rispettivamente fissate a 2.08 e 1.62.



