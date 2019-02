Diretta Atalanta Milan/ Streaming video DAZN: sfida per il quarto posto! (Serie A)

Atalanta Milan, sfida diretta dal signor Fabrizio Pasqua, va in scena alle ore 20:30 di sabato 16 febbraio: è la 24^ giornata del campionato di Serie A 2018-2019 e all’Atleti Azzurri d’Italia si gioca una partita affascinante, che vale direttamente un posto nella prossima Champions League. Continua a sognare in grande la Dea, che con la vittoria in rimonta sulla Spal ha tenuto il passo di Lazio e Roma e si è confermata ad un solo punto dal Milan: dunque in caso di vittoria la squadra di Gian Piero Gasperini opererebbe il sorpasso e la possibilità del quarto posto diventerebbe assolutamente concreta. Anche i rossoneri però stanno bene: con le operazioni sul calciomercato di gennaio sembrano aver trovato la quadratura del cerchio, sono in semifinale di Coppa Italia (e in finale potrebbero incrociare proprio l’Atalanta) e soprattutto hanno risposto alle critiche con una serie di risultati importanti, culminati con il 3-0 al Cagliari di domenica scorsa. In questo contesto l’eliminazione precoce dall’Europa League diventa un rammarico, ma Gennaro Gattuso adesso deve pensare esclusivamente a far tornare la squadra in Champions League; mancano poche ore alla diretta di Atalanta Milan, noi allora possiamo andare a valutare alcune delle scelte dei due allenatori studiando in maniera più approfondita le probabili formazioni della partita di Bergamo.

In Atalanta Milan Gasperini sembra intenzionato a confermare la difesa con Toloi, Palomino e Gianluca Mancini anche se Djimsiti resta in ballottaggio; in porta ci sarà Etrit Berisha, mentre sulle corsie laterali ormai i titolari inamovibili sono Hateboer e Castagne, con quest’ultimo capace di soffiare il posto a Gosens e di tenerselo stretto con prestazioni sopra le righe (condite anche da gol). Freuler e De Roon rappresentano la mediana, uno dei segreti di questa Dea che sta volando; l’ex Pasalic scalpita per un posto sulla trequarti ma Ilicic parte nettamente favorito, e il terzetto offensivo completato da Alejandro Gomez e Duvan Zapata (16 gol in campionato) è sostanzialmente intoccabile. Anche Gattuso ha le idee chiare, tanto da voler confermare gli undici che hanno battuto il Cagliari: non ci sarà posto per il grande ex Andrea Conti, che dovrà lasciare la maglia di terzino destro a Calabria. Musacchio e Alessio Romagnoli a protezione di Gigio Donnarumma, Ricardo Rodriguez a sinistra e centrocampo con Kessie (altro ex) e Paquetà – che sta diventando sempre più determinante – schierati sulle mezzali a supporto di Bakayoko, preferito a Lucas Biglia che dovrebbe essere in panchina avendo ormai recuperato. Piatek è il punto di riferimento in attacco, dove Suso e Calhanoglu (ancora a secco di gol in campionato) opereranno sulle corsie laterali.

