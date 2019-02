Diretta Sudtirol Gubbio/ Streaming e tv: sfida che vale per i playoff (Serie C)

Sudtirol Gubbio, che si gioca sabato 16 febbraio alle ore 14.30, sarà una sfida valevole per la ventisettesima giornata del campionato di Serie C 2018-2019, nel girone B. Dopo il ko interno contro l’Imolese, il Gubbio ha immediatamente ripreso il suo cammino, confermandosi come mina vagante del girone B di Serie C. Successo in casa della Fermana e successo che alimenta le speranze di una tranquilla salvezza per gli umbri. Dall’altra parte, pareggiando il casa della Triestina seconda della classe il Sudtirol ha confermato la grande solidità espressa nell’ultimo periodo. Con tre vittorie e tre pareggi nelle ultime sei partite disputate in campionato, gli altoatesini hanno recuperato in classifica fino al quinto posto, proponendosi per essere tra i protagonisti dei play off che in questa stagione spediranno in Serie B due formazioni.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per seguire la diretta tv di Sudtirol Gubbio, non ci sarà la possibilità di collegarsi sui canali free o pay sul satellite o sul digitale terrestre. Sarà però visibile la diretta streaming video via internet, collegandosi sul sito elevensports.it dopo aver sottoscritto un abbonamento al portale, vedendo il match su smart tv o tramite pc o dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI SUDTIROL GUBBIO

Le probabili formazioni che si affronteranno presso lo stadio Druso di Bolzano. I padroni di casa altoatesini schiereranno Nardi in porta e una difesa a tre composta dal francese Vinetot, da Casale e da Della Giovanna. La fascia destra sarà affidata a Tait mentre Fabbri sarà l’esterno laterale mancino. A centrocampo spazio a Morosini, Berardocco e Fink, mentre il duo offensivo sarà quello composto da Turchetta e Romero. Risponderà il Gubbio con Gabriele Marchegiani in porta, alle spalle di una difesa a quattro composta dalla corsia laterale di destra alla corsia laterale di sinistra rispettivamente da Tofanari, Piccinni, l’argentino Espeche e Pedrelli. Davi e Malaccari copriranno le spalle a centrocampo a Casiraghi, De Silvestro e Cattanio, schierati di supporto all’unica punta di ruolo degli eugubini, Plescia.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Gli schieramenti tattici vedranno il Sudtirol partire con un 3-5-2 scelto come modulo di partenza dal mister Paolo Zanetti, mentre Giuseppe Galderisi, allenatore del Gubbio, risponderà con un 4-2-3-1. Pari senza reti nel match d’andata di questo campionato tra i due club, mentre nell’ultimo precedente disputato a Bolzano il Gubbio ha espugnato per 1-2 lo stadio Druso con una doppietta di Marchi. Dal 2010 ad oggi il Sudtirol non ha mai ottenuto affermazioni nelle partite interne contro il Gubbio.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda le scommesse sul match, Suditrol favorito dai bookmaker per la conquista dei tre punti contro il Gubbio. Vittoria interna quotata 2.10 da William Hill, mentre Bet365 fissa a 3.10 la quota per l’eventuale pareggio ed Eurobet propone a 3.30 la quota relativa alla vittoria in trasferta. Per chi scommetterà sul numero di gol segnati nel match, Bwin offre a 2.10 la quota dell’over 2.5 e a 1.65 la quota dell’under 2.5.



© RIPRODUZIONE RISERVATA