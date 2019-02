ICARDI, GUERRA CON LA SORELLA IVANA VIA TWITTER/ “Torna”, lui: “Mai”. E Wanda..

I panni sporchi si lavano in famiglia, si diceva una volta. Un detto che dev’essere sfuggito a casa Icardi, con Mauro e la sorella Ivana protagonisti di uno scontro a colpi di cinguettii su Twitter che nelle ultime ore ha infiammato la rete e non è detto che non finisca per occupare anche i salotti televisivi nei prossimi giorni. Tutto ha avuto inizio con il tweet pubblicato venerdì sera da Ivana Icardi, da tempo desiderosa di ripristinare un rapporto con il fratello, che ha scritto:”Non mi interessa nulla dei soldi (in realtà ha utilizzato un linguaggio un po’ più colorito, ndr) rivoglio mio fratello, le grigliate, le risate, le nipoti, tutte le cose che si apprezzano tra fratelli”. Un messaggio di pace, volto a zittire le malelingue che la descrivono interessata ai soldi del fratello. Dove sta la novità? Nel fatto che Mauro Icardi ha deciso di replicare. Sarà che ora che è in rotta di collisione con l’Inter ha più tempo per i social…

ICARDI RISPONDE ALLA SORELLA IVANA

Certo la risposta di Mauro Icardi non è stata quella che Ivana avrebbe auspicato:”Siccome questo non succederà preoccupati di impiegare il tuo tempo che butti con sciocchezze su Twitter lavorando. Con le tue strategie non otterrai niente. E ricordati di vedere anche gli altri tuoi sei fratelli, visto che di loro non hai mai chiesto su Twitter. Ciao”. Ivana però non ha tollerato le illazioni del fratello e ha contro-replicato:”Non devo chiedere qui degli altri fratelli perché loro mi rispondono al telefono. Non hanno vipere alle loro spalle a fare loro le macumbe e magie che li facciano somigliare a lei. Smetti di essere tanto scemo e apri gli occhi. Torna a essere quello che eri”. E Wanda? Considerata da Ivana la vera artefice della loro separazione, la moglie-agente di Mauro ha risposto in maniera “velata”. Come? Pubblicando la foto della famiglia Icardi riunita: Mauro, il papà Juan e le bambine. Tutti insieme, ma senza Ivana…

Comes vidrio o no te pusiste los lentes para leer? Acabo de decir que la plata me la paso por el f….. quiero a mi hermano de vuelta, ya sabes, asaditos, cartas, risas, sobrinas todo eso que se disfruta con lxs hermanxs!!! — Ivana Icardi Rivero (@iicardi7) 15 febbraio 2019

Reunión de los icardi 💙 pic.twitter.com/rlQSzBMncc — wan (@wandaicardi27) 16 febbraio 2019





