SPAL CONTRO FEDERICO CHIESA: “PERSONA POCO SERIA”/ Mattioli, “inventa rigori”

Volano gli stracci a Ferrara dopo la partita tra Spal e Fiorentina vinta dai toscani. A suscitare le proteste dei padroni di casa è però l’episodio che ha di fatto indirizzato la gara: quando la gara era ancora sull’1-1. infatti, i biancoazzurri erano passati in vantaggio grazie al gol di Valoti. Lo stadio esplode di gioia ma Pairetto gela il sangue dei tifosi andando a rivedere l’azione: sull’azione precedente c’è un fallo su Chiesa ed è quindi calcio di rigore per la Viola (si tratta evidentemente di un caso limite, qui spiegato nel dettaglio). Dopo la partita Leonardo Semplici, allenatore della Spal, è quello che mantiene maggiormente la calma:”Siamo increduli, dispiace ma purtroppo questo è il regolamento. L’episodio ha innervosito i ragazzi, d’altronde non è facile mantenere la calma in una situazione di questo genere. Non ho mai parlato di arbitri e anche oggi non lo farò: se quello in questione è un chiaro ed evidente errore la decisione è giusta, altrimenti… Credo che gli addetti ai lavori debbano fare qualcosa per evitare situazioni di questo genere. Dispiace, perché abbiamo fatto una buona gara: perdere così fa male”.

MATTIOLI CONTRO CHIESA

Chi non le manda a dire in zona mista dopo i fatti di Spal-Fiorentina è il presidente della formazione emiliana, Walter Mattioli, che se la prende direttamente con Federico Chiesa, insinuando una predisposizione “poco sportiva” a lasciarsi andare alla simulazione:”Ho voluto rivedere l’episodio prima di esprimermi. Il gioco è stato fermato per un fallo da rigore tutt’altro che netto: a Chiesa viene pestata la punta dei piedi, ma d’altronde non è una novità il fatto che lui sia bravo a inventarsi i falli. Se questo è il suo modo di fare è una persona poco seria, l’azione sarebbe dovuta proseguire e avremmo meritatamente segnato”. Mattioli, come riportato da La Gazzetta dello Sport, ha poi aggiunto:”Come contro il Torino la Var ci ha condizionato: la nostra società non può essere trattata così, siamo persone collaborativi ma oggi siamo passati da cog***. Chiederemo chiarimenti alla Lega, mi auguro che quello di oggi resti un episodio isolato”.

