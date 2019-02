Video/ Monopoli Juve Stabia (0-0): highlights della partita (Serie C)

Allo Stadio Vito Simone Veneziani il Monopoli non va oltre un pareggio a reti inviolate per 0 a 0 contro la Juve Stabia. Come emerge nel video di Monopoli Juve stabia, dalle fasi iniziali del primo tempo appare abbastanza chiaro come le due squadre scese in campo abbiano ben poco da dire ed infatti bisogna attendere il 40′ affinchè Paolucci manchi di poco il vantaggio per i padroni di casa nel finale di frazione. Nel secondo tempo il copione si ripete e la spinta che animava gli ospiti viene fermata del tutto a partire dal 68′ a causa dell’espulsione rimediata da Troest. La superiorità numerica non viene in ogni caso sfruttata a dovere dai biancoverdi che rischiano anzi di uscire sconfitti da questo scontro quando Maimone non inquadra lo specchio all’86’. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Matteo Marcenaro, della sezione di Genova, ha estratto il cartellino giallo per 2 volte ammonendo Scoppa e Mercadante tra i padroni di casa mentre ha espulso con un rosso diretto Troest tra le fila degli ospiti. Il punto conquistato permette rispettivamente al Monopoli di salire a quota 38 nella classifica del girone C di Serie C mentre la Juve Stabia tocca i 58 punti. CLICCA QUI PER IL VIDEO DI MONOPOLI JUVE STABIA

IL TABELLINO

Monopoli-Juve Stabia 0 a 0

MONOPOLI (3-5-2) Pissardo; Ferrara, De Franco, Bastrini; Rota, Paolucci, Scoppa, Zampa, Mercadante; Mendicino, Mangni. A disp.: Crisanto, Guido, Mariano, Gatti, Sanzone, Mangione, Sounas, Maimone, Cavallari, Berardi, Fabris, Montinaro. All.: Giuseppe Scienza.

JUVE STABIA (4-3-3) Branduani; Vitiello, Marzorati, Troest, Allievi; Calò, Mastalli, Carlini; Melara, Torromino, Paponi. A disp.: Venditti, Schiavi, Vicente, El Ouazni, Castellano, Viola, Dumancic, Sinani, Canotto, Elia, Germoni, Mezavilla. All.: Fabio Caserta.

Arbitro: Matteo Marcenaro (Genova).

Ammoniti: 34′ Scoppa(B); 71′ Mercadante(B).

Espulsi: 68′ Troest(J).

