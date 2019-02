Lazio, infortunati dalla “maga” di Belgrado/ Mirijana Kovacevic risolve l’emergenza?

I giocatori infortunati della Lazio si affidano alla “maga” di Belgrado per scacciare gli infortuni che li stanno tormentando ed uscire dall’emergenza. Non c’è nessun problema a livello di contratti, è bene precisarlo. Ogni tesserato è libero di rivolgersi a medici personali. E così domenica mentre la squadra di Simone Inzaghi in piena emergenza affrontava il Genoa in trasferta, l’infermeria di Formello si è svuotata, ma solo perché i giocatori infortunati sono volati a Belgrado dalla dottoressa Mirijana Kovacevic. Tutti a parte Parolo, che è rimasto in Italia per curare la sua distorsione alla caviglia. Invece Luis Alberto, Berisha, Milinkovic, Bastos e Durmisi si sono presentati allo studio della Kovacevic, che ha la fama di “maga” contro i guai muscolari, come riportato dalla Gazzetta dello Sport. Grazie alle sue cure i tempi di recupero si riducono molto. Già alcuni anni fa altri biancocelesti, come Basta e Djordjevic, si erano rivolti a lei.

LAZIO, INFORTUNATI DALLA “MAGA” DI BELGRADO

Le cure di Mirijana Kovacevic hanno guarito in passato anche giocatori celebri come Stankovic, Van Persie, Mascherano e Torres. Il “sistema” Kovacevic è stato apprezzato molto anche da Rafa Benitez ai tempi del Liverpool, come riportato dalla Gazzetta dello Sport. Ora sono i giocatori della Lazio a voler tornare più velocemente in campo. Cosa prevede il “sistema” Kovacevic? La dottoressa usa prodotti naturali e un metodo brevettato nel 2009 che prevede la rigenerazione del tessuto muscolare attraverso massaggi, un gel ricavato dalla placenta di cavallo e “flussi di energia elettrica” con vari macchinari. I tifosi confidano in una svolta anche così. Ieri tutti erano rientrati alla base per mettersi a lavoro a Formello. Milinkovic ha ripreso ad allenarsi, quindi potrebbe recuperare a sorpresa dalla lesione all’adduttore della coscia destra in vista della gara di Europa League contro il Siviglia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA