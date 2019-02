Video/ Crotone Pescara (0-2): highlights e gol della partita (Serie B)

Si chiude con il successo per 2-0 in esterna dei delfini il posticipo della 24^ giornata del Campionato di Serie B: come si vede nel video di Crotone Pescara, ai ragazzi di Pillon bastano le reti di Monachello e Campagnaro, firmate rispettivamente al 9’ e 16’ del primo tempo per ottenere i tre punti messi in palio. Andando ora a controllare ora qualche statistica firmata al triplice fischio finale della partita della cadetteria vediamo che sono stati gli squali i più attivi con 20 tiri firmati di cui però solo cinque correttamente indirizzati: aggiungiamo inoltre 20 punizioni, 2 parate e 567 passaggi totali. Per il Pescara invece le statistiche ci dicono di 7 tiri di cui 4 in porta a cui vanno pure assommati 2 calci d’angolo, 10 off sides, 5 parate e 385 passaggi completati. con pure 16 contrasti vinti.

LE DICHIARAZIONI

Al termine della partita è stato il tecnico del Crotone Stroppa a presentarsi di formate ai microfoni, e di certo non ha nascosto tutta la sua rabbia per alcune decisione arbitrarie considerate dubbie. L’allenatore rossoblu ha infatti affermato: “o non ci sto! E’ talmente plateale ciò che è successo che non ho parole. E’ una roba allucinante quella che ho visto in campo. Non solo un fallo clamoroso non fischiato ma anche una espulsione dell’allenatore senza spiegazioni e senza che io abbia protestato. Scusatemi ma stasera non riesco a parlare di calcio”. Dall’altra parte invece Pillon, tecnico del Pescara ha affermato: “Nel primo tempo siamo andati sul 2-0 e abbiamo rischiato alcune situazioni che potevamo evitare. Nel secondo tempo non abbiamo rischiato nulla e abbiamo fatto un’ottima partita”. Non manca poi un commento sugli avversari: “Il Crotone non merita questa classifica, è una squadra forte ma il mio Pescara questa sera è stato attento ai particolari. Capisco Stroppa e la situazione, gli episodi non gli stanno girando bene. “

Ecco il video di Crotone Pescara, con le azioni salienti del match.





© RIPRODUZIONE RISERVATA