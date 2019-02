Diretta Dinamo Kiev Juventus Primavera/ Streaming video e tv, playoff di Youth League

Dinamo Kiev Juventus Primavera, che verrà diretta dall’arbitro danese Jens Maae, si gioca alle ore 13:00 di mercoledì 20 febbraio: è il playoff della Youth League 2018-2019, cioè il turno intermedio tra la fase a gironi e il tabellone degli ottavi di finale. I bianconeri hanno guadagnato il diritto a giocare questa partita grazie al secondo posto nel gruppo – alle spalle del Manchester United – e per la seconda volta nella sua storia si trova a questo livello della competizione; la Dinamo Kiev arriva dalla Domestic Champions Cup riservata invece alle squadre che hanno vinto il rispettivo campionato nazionale, e il regolamento vuole che siano loro a giocare in casa. E’ una partita secca, e dunque questo significa che in caso di parità si andrà ai tempi supplementari e poi eventualmente ai calci di rigore. Va anche detto che la Juventus Primavera non ci arriva troppo bene, visto che in campionato ha subito un calo e proprio nell’ultimo fine settimana ha perso in casa il derby contro il Torino; questo però rimane un altro contesto e dunque vedremo quello che succederà oggi nella diretta di Dinamo Kiev Juventus Primavera, mentre possiamo andare a leggere le possibili scelte dei due allenatori nelle probabili formazioni del match.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Dinamo Kiev Juventus Primavera è trasmessa in esclusiva per gli abbonati alla televisione satellitare: l’appuntamento è sul canale Sky Sport Uno (201) con la consueta possibilità, sempre per i clienti, di attivare l’applicazione Sky Go e seguire dunque questa partita in diretta streaming video, collegando fino a due apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone ai dati del proprio abbonamento, senza costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI DINAMO KIEV JUVENTUS PRIMAVERA

Per Dinamo Kiev Juventus Primavera, la squadra ucraina si dovrebbe presentare in campo con il 4-3-3: inb porta Kucheruk, poi sugli esterni Skorko e Vivcharenko con un centrocampo di qualità nel quale Biloshevskiy sarà il perno centrale con compiti di impostazione, mentre sulle mezzali dovrebbero esserci Buletsa e Nadolskiy. Attenzione poi al tridente offensivo: Supriaha la prima punta di riferimento, Maschchenko il giocatore che agirà come esterno di destra e Shullanskiy che dovrebbe lasciare il posto a Tsitaishvili. Modulo speculare per la Juventus di Francesco Baldini: in porta Loria, Bandeira da Fonseca e Anzolin i terzini con una coppia centrale che potrebbe essere composta da Joao Serrao e Gozzi Iweru. A centrocampo giocano Leandro Fernandes, in cabina di regia, con Nicolussi Caviglia e Portanova che invece saranno le due mezzali; nel tridente offensivo il punto fermo è Pablo Moreno, dall’altra parte dovrebbe esserci Fagioli con Petrelli che invece avrà la maglia da centravanti.



