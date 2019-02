Diretta Benfica Galatasaray/ Streaming video e tv: grande sfida al Da Luz!

Benfica Galatasaray, che sarà diretta dall’arbitro rumeno Ovidiu Hategan, si gioca giovedì 21 febbraio alle ore 21:00 e sarà una sfida relativa al ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. I portoghesi appaiono favoriti dopo il brillante 1-2 con il quale avevano espugnato la Turk Telekom Arena di Istanbul la settimana scorsa. I gol di Salvio su rigore e Seferovic hanno annullato l’iniziale pareggio di Luyindama e messo in pole position i lusitani per la qualificazione agli ottavi di finale. Nel weekend il Benfica vincendo in casa dell’Aves in campionato ha inanellato la sua sesta vittoria consecutiva in partite ufficiali, confermando il suo ottimo momento. Anche il Galatasaray nella massima serie turca ha vinto in trasferta, 1-4 sul Kasimpasa, restando a -6 dal Basaksehir capolista. Il Benfica in patria ha invece un solo punto di distanza dal Porto primo in classifica.

COME VEDERE LA PARTITA: STREAMING VIDEO E TV

Benfica Galatasaray si potrà seguire in diretta tv con un abbonamento Sky, collegandosi sul canale numero 255 del satellite. Tutti gli abbonati avranno anche la possibilità di seguire la diretta streaming video via internet dell’incontro, collegandosi tramite smart tv, pc oppure dispositivi mobili come smartphone o tablet sul sito skygo.sky.it.

PROBABILI FORMAZIONI BENFICA GALATASARAY

Le probabili formazioni che si affronteranno all’Estadio da Luz di Lisbona. I padroni di casa del Benfica schiereranno il greco Vlachodimos in porta, il francese Corchia sull’out difensivo di destra e Ribeiro sull’out difensivo di sinistra, mentre Dias e Ferro comporranno la coppia di difensori centrali. A centrocampo spazio a Gedson Fernandes e Luis Fiorentino, mentre l’argentino Salvio e il suo connazionale Cervi saranno gli esterni di fascia a destra e a sinistra. In attacco Joao Felix giocherà al fianco dello svizzero Seferovic. Risponderà il Galatasaray con l’uruguaiano Muslera tra i pali, il norvegese Linnes schierato in posizione di terzino destro e il giapponese Nagatomo schierato in posizione di terzino sinistro, mentre il congolese Luyindama Nekadio il brasiliano Marcao saranno i centrali di difesa. Nel terzetto di centrocampo il brasiliano Fernando giocherà affiancato dal senegales Ndiaye e dal marocchino Belhanda, mentre nel tridente offensivo giocheranno l’altro senegalese Diagne, l’algerino Feghouli e il nigeriano Onyekuru.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Al 4-4-2 utilizzato come modulo di partenza dal tecnico del Benfica, il portoghese Lage, risponderà il 4-3-3 del mister turco del Galatasaray, Terim. Il Benfica ha espugnato il campo del Galatasaray nel match d’andata, impresa che non gli era riuscita nell’ultimo precedente del 2015 con i portoghesi battuti 2-1 nel match della fase a gironi di Champions League. Benfica vincente 2-1 anche nell’ultimo match disputato in casa contro il Galatasaray, il 3 novembre 2015 nel ritorno della sopracitata fase a gironi di Champions.

LE QUOTE DEI BOOKMAKER

Le agenzie di scommesse considerano nettamente favorito il Benfica nel match interno contro il Galatasaray per la conquista della vittoria anche nella sfida di ritorno. Affermazione interna quotata 1.70 da Eurobet, mentre Bet365 fissa a 3.80 la quota relativa al pareggio e William Hill propone a 4.75 la quota per la vittoria in trasferta. Per i gol realizzati complessivamente nei 90′, Bwin quota 1.72 l’over 2.5 e quota 2.00 l’under 2.5.



