DIRETTA LECCE GALATASARAY: AMICHEVOLE DI LUSSO!

Sarà davvero intrigante la diretta Lecce Galatasaray, amichevole che si gioca alle ore 19:30 di mercoledì 24 luglio: i salentini affrontano una squadra che sta tornando ai fasti di un tempo, come dimostrano gli ultimi due campionati vinti in Turchia e la partecipazione in Champions League, sfiorando gli ottavi in un girone che comprendeva Bayern e Manchester United – poi purtroppo la spedizione dei Leoni di Istanbul in Europa League si è fermata immediatamente, con l’eliminazione ai playoff, ma le ambizioni del club turco sono decisamente rinnovate.

Il Lecce sta bene, e guarda a questa amichevole con grande fiducia: sabato ha schiantato 3-0 il Werder Brema presentando un Nikola Krstovic già sugli scudi e affamato di gol, l’obiettivo della squadra di Luca Gotti è quello di ottenere la terza salvezza consecutiva provando magari a migliorare il proprio punteggio in classifica, questo chiaramente lo vedremo quando inizierà il campionato perché nel frattempo dobbiamo scoprire quello che succederà nella diretta di Lecce Galatasaray, e allora andiamo immediatamente a leggere le probabili formazioni di questa amichevole di lusso.

COME VEDERE LA DIRETTA LECCE GALATASARAY IN STREAMING VIDEO TV

C’è una buona notizia per tutti i tifosi salentini e in generale gli appassionati, perché avremo una diretta Lecce Galatasaray in tv: l’amichevole di oggi sarà infatti trasmessa in chiaro su Sportitalia, il canale che trovate al numero 60 del digitale terrestre e vi permetterà anche di avere l’alternativa della diretta Lecce galatasaray in streaming video, un servizio che l’emittente fornisce senza costi aggiuntivi. In questo caso potrete visitare il sito ufficiale sportitalia.com oppure installare e attivare la relativa applicazione su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE GALATASARAY

Gotti pensa alla diretta Lecce Galatasaray con una formazione che sia già molto simile a quella titolare per la stagione, come del resto visto anche sabato. In porta va Wladimiro Falcone, come centrali possono giocare Baschirotto (da valutare) e Gaspar mentre a correre sulle fasce laterali possono essere ancora Gendrey e Dorgu, qui in alternativa abbiamo Lemmens e Antonino Gallo che contro il Werder Brema ha fatto il centrale. Ramadani e Blin in mezzo al campo, poi linea di trequarti nella quale possiamo avere Oudin in zona centrale con i due esterni Listkowski e Santiago Perotti, naturalmente davanti a tutti agirebbe Krstovic.

Nel Galatasaray finalmente dovremmo vedere Mauro Icardi: ipotizziamo il 4-2-3-1 di Okan Buruk, ancora senza qualche nazionale, con Atakan Ordu in porta e davanti a lui Nelsson e Bayram a fare da centrali mentre sulle corsie possiamo puntare su Dubois a destra e Karats sull’altro versante, in mezzo al campo possono giocare il veterano Demirbay come regista tattico e l’ex Roma Sérgio Oliveira, poi andiamo davanti con tante alternative, Zaha e Ziyech possibili laterali di una trequarti sulla quale Mertens può prendersi il posto da centrale, a giocarsi il posto con Icardi sarebbero poi Dervisoglu e Demiroglu.