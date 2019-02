Chelsea, blocco del mercato per due sessioni/ E Sarri incontra la Roma…

Il giorno dopo la netta vittoria sul Malmo in Europa League, c’è il blocco del mercato per il Chelsea. La commissione disciplinare della FIFA ha infatti deciso di sanzionare la società di proprietà Roman Abramovich per due stagioni, insieme alla Football Association: violazioni relative al trasferimento internazionale e alla registrazione di giocatori minorenni. Nel dettaglio, sottolinea Sky Sport, i Blues avrebbero violato l’articolo 19 del Regolamento nel caso di 29 calciatori minori e ha inoltre commesso delle infrazioni relative ai requisiti di registrazioni per i calciatori. Ma non solo: il Chelsea ha violato l’articolo 18 bis del Regolamento in relazione a due accordi conclusi in materia di minori. Oltre al blocco del mercato per due sessioni, la compagine londinese dovrà pagare una multa per 600 mila franchi svizzeri.

CHELSEA TRA BLOCCO DEL MERCATO E IL FUTURO DI SARRI

Il Chelsea avràora a disposizione tre mesi per regolarizzare la situazione dei calciatori interessati, con le decisioni emesse dalla Commissione Disciplinare della Fifa che potranno essere impugnate alla Commissione d’Appello entro novanta giorni. Ma non è l’unica tegola per i Blues, che devono fare i conti con il futuro del tecnico Maurizio Sarri. Messo sulla graticola nelle ultime settimane per gli scarsi risultati ottenuti, l’ex allenatore del Napoli potrebbe salutare a fine stagione e sulle sue tracce c’è la Roma: come riporta il Corriere dello Sport, Sarri avrebbe incontrato negli scorsi giorni Franco Baldini, consulente del presidente giallorosso James Pallotta. Un’indiscrezione bomba che il tecnico ha smentito: «C’è chi ha detto di avermi visto a cena a Londra con Baldini, ma l’ultima volta che l’ho sentito era in Sudafrica e credo sia ancora lì. Il tempo di andare a trovarlo non ce l’ho, penso che sia una bella cazzata». Verità o frasi di circostanza? Attesi aggiornamenti…

