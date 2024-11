DIRETTA HEIDENHEIM CHELSEA, BUNDES CONTRO PREMIER!

Due delle sei squadre a punteggio pieno di questa Conference League si sfiderà per proseguire con il percorso netto, a meno di pareggi. Giovedì 28 novembre 2024 alle ore 18:45 ci sarà la diretta Heidenheim Chelsea. I tedeschi stanno avendo più di qualche problema in campionato come dimostra il quartultimo posto, nemmeno troppo male per una squadra che deve lottare per la salvezza, mentre in Conference sta dando il meglio di sé avendo battuto il Ljubljana, il Pafos e infine gli Hearts.

Senza dubbio la grande favorita per questo torneo è la squadra londinese. Terza in campionato ad un punto dal Manchester City secondo, il Chelsea in Europa ha battuto il Gent per 4-2, il Panathinaikos 4-1 e infine il Noah addirittura per 8-0.

DIRETTA HEIDENHEIM CHELSEA, COME VEDERLA IN STREAMING VIDEO E TV

In tutto ciò, dove si vedrà la diretta Heindenheim Chelsea? La risposta è molto semplice ovvero su Sky, previo abbonamento. Questo vi permetterà anche di assistere alla diretta Heindenheim Chelsea streaming sull’applicazione di Sky Go.

LE PROBABILI FORMAZIONI HEIDENHEIM CHELSEA

Adesso diamo un’occhiata alle probabili formazioni della diretta Heidenheim Chelsea.I tedeschi si disporranno con il 4-3-3 con Muller in porta, retroguardia composta da Traore, Manika, Gimber e Fohrenbach mentre Dorsch, Maloney e Schoppner saranno i centrocampista. In attacco Conteh, Honsak e Wanner.

Risponde il Chelsea con il 4-5-1 di Maresca. Tra ip ali ecco Jorgensen, difeso da Disasi, Badiashile, Adarabioyo e Veiga qualche metro più avanti. Folto centrocampo con Caicedo, George, Nkunku, Felix e Mudryk. Unica punta Guiu.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE HEIDENHEIM CHELSEA

La squadra favorita è naturalmente quella ospite a 1.57, ma andiamo a vedere nel dettaglio le quote per le scommesse Heidenheim Chelsea. Come detto, i favoriti sono i Blues mentre l’1 è a 5.50 con il segno X del pareggio a 4.10.

Tante reti nel match? Sulla carta sì poiché l’Over 2.5 è a 1.57 con l’Under alla stessa soglia a 2.35. Gol a 1.62, No Gol a 2.20.