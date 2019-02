Diretta Chelsea Malmo/ Streaming video e tv: qualificazione in vista per i Blues

Chelsea Malmo sarà diretta dall’arbitro israeliano Orel Grinfeld, si gioca giovedì 21 febbraio alle ore 21:00 e sarà una sfida relativa al ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League 2018-2019. La formazione allenata da Maurizio Sarri continua a vivere un momento particolarmente difficile dopo l’eliminazione subita per mano del Manchester United dalla FA Cup inglese, che segue il tracollo in Premier League con lo 0-6 subito dal Manchester City. Il futuro del tecnico ex Napoli sembra più che mai in bilico, nel mezzo c’è stata però la vittoria per 1-2 in Svezia che ha messo quasi in cassaforte la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League. Svedesi volenterosi ma costretti ad arrendersi ai gol di Barkley e Giroud, ma capaci comunque di accorciare le distanze con Christiansen e di uscire tra gli applausi del proprio pubblico.

PROBABILI FORMAZIONI CHELSEA MALMO

Le probabili formazioni che si affronteranno a Stamford Bridge a Londra. I padroni di casa del Chelsea schiereranno il numero uno spagnolo Kepa Arrizabalaga alle spalle di una difesa a quattro con il suo connazionale Azpilicueta sull’out di destra, l’italiano Emerson Palmieri a destra e il brasiliano David Luiz e il danese Christensen impiegati come centrali. Sulla mediana i tre titolari saranno Barkley, l’altro azzurro Jorginho e il serbo Kovacic, mentre il francese Giroud guiderà il tridente offensivo affiancato dall’altro spagnolo Pedro e dall’altro brasiliano Willian. Risponderà il Malmo con Dahlin tra i pali, il norvegese Vindheim impiegato come terzino destro e Safari come terzino sinistro in una difesa a quattro con il danese Nielsen e Bengtsson centrali. A centrocampo l’altro danese Christiansen giocherà al centro al fianco del mediano delle Isole Comore Bachirou, col suo connazionale Rieks a destra e Traustason a sinistra come esterni laterali. In attacco faranno coppia Rosenberg e Antonsson.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Al 4-3-3 utilizzato come modulo di partenza dal tecnico del Chelsea, l’italiano Maurizio Sarri, risponderà il 4-4-2 del mister tedesco del Malmo, Rosler. Quello dell’andata è stato il primo match ufficiale nelle Coppe Europee tra Malmo e Chelsea, gli inglesi si sono presi un considerevole vantaggio nella corsa agli ottavi di finale battendo 2-1 gli svedesi.

LE QUOTE DEI BOOKMAKER

Le agenzie di scommesse considerano favorito in maniera schiacciante il Chelsea nel match interno contro il Malmo per la conquista della vittoria anche nella sfida di ritorno. Affermazione interna quotata 1.20 da Eurobet, mentre Bet365 fissa a 6.00 la quota relativa al pareggio e William Hill propone a 13.00 la quota per la vittoria in trasferta. Per i gol realizzati complessivamente nei 90′, Bwin quota 1.55 l’over 2.5 e quota 2.30 l’under 2.5.



