Milan, “Scusa Gattuso” anche in musica/ Audio, virale la canzone di un dj israeliano

Una frase è diventata una “hit”, una canzone subito virale sui social. E Gennaro Gattuso ne è inconsapevolmente il protagonista. “Scusa Gattuso” è infatti il titolo di un pezzo edm, la cui clip sta rimbalzando sui social in queste ore. L’ha realizzata il dj israeliano Gattuso, che forte dell’omonimia con l’allenatore del Milan ha pensato di omaggiare il tecnico rossonero con un pezzo ad hoc. «All’inizio tu volevi farlo fuori… ora stai salendo sul carro dei vincitori», dice il dj che interpreta il sentimento del tifoso medio del Milan. Non a caso dietro c’è una pagina Instagram riconducibile alla Fossa rossonera. Oggi in molti si ritrovano a dover chiedere scusa a Ringhio e al suo modo di intendere il calcio: il Milan risale in classifica e il brano, con la sua goliardia, cresce nel numero di condivisioni sui social. I risultati del Milan di queste ultime settimane stanno ridestando l’entusiasmo dei tifosi. E quindi tutti sono contenti.

MILAN, “SCUSA GATTUSO” ANCHE IN MUSICA

Chi nella prima parte della stagione se la prendeva con Gennaro Gattuso accusandolo di non essere all’altezza della panchina del Milan, di non saper usare al meglio i talenti a disposizione nella rosa e di non saper dare un gioco alla squadra ora deve ricredersi. E chiedere scusa. A tal proposito c’è “Chiedete scusa a Gattuso”, una hit nata da una frase di una Instagram story. Dietro questo brano virale ci sono Anna Giulia Staiano, una giovane cantante italiana, e un dj con nome d’arte Gattüso. La partnership è nata sui social, come ha spiegato la voce femminile della hit rossonera del momento. «Un follower della pagina Instagram @irasdellafossa ha segnalato agli amministratori l’esistenza di un Dj con nome d’arte Gattüso. In tanti hanno quindi iniziato a seguirlo e a scrivergli… da lì è nata l’idea di una collaborazione». Anna Giulia Staiano è stata contattata dall’amministratore della pagina che l’ha coinvolta nel progetto. «La canzone “Scusa Gattuso” è diventata una realtà che celebra definitivamente mister Gattuso».





© RIPRODUZIONE RISERVATA