VIDEO SESTRI LEVANTE PINETO, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Giuseppe Sivori le compagini di Sestri Levante e Pineto si annullano senza farsi del male con un pareggio a reti inviolate per 0 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo gli abruzzesi si approcciano bene al match affacciandosi in zona offensiva subito al 5′ con un calcio di punizione battuto da Del Sole che non supera tuttavia la barriera disposta dalla squadra avversaria.

I minuti passano e la compagine guidata da mister Cudini sembra in grado di prendere in mano le redini dell’incontro e sfiora anche il gol del possibile vantaggio al 38′ quando Bruzzaniti centra un palo. Nel secondo tempo il copione non cambia rispetto a quanto accaduto in precedenza ed il solito Bruzzaniti si vede annullare una rete per fallo in attacco intorno al 47′. Gli uomini di mister Scotto cercano quindi di reagire con un tiro di Parravicini parato da Tonti al 51′. Nel finale ancora Parravicini non approfitta del tiro di Podda smanacciato da Tonti al 67′ e nemmeno Pane si dimostra poi più preciso al 68′.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Matteo Dini, proveniente dalla sezione di Citta’ di Castello, ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Anacoura al 90’+6′ da un lato, Dutu al 27′, Villa al 37′, Gambale al 90’+4′ e Germinario al 90’+7′ dall’altro. Il punto conquistato in questo secondo turno di campionato permette al Sestri Levante di salire a quota 1 ed al Pineto di raggiungere quota 2 punti nella classifica del girone B della Serie C 2024/2025.

VIDEO SESTRI LEVANTE PINETO: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS



