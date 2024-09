VIDEO NAPOLI PARMA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Diego Armando Maradona il Napoli supera in rimonta ed in extremis il Parma per 2 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo la partita sembra cominciare con il piede giusto per i partenopei che si buttano subito in area avversaria con una conclusione imprecisa tentata da Kvaratskhelia già al 4′.

Tuttavia i ducali, che perdono prematuramente per infortunio Valeri sostituendolo con Delprato già all’8′, non si lasciano impressionare e rimangono anzi compatti mancando il gol sia con Kowalski, che coglie la traversa al 15′, che con Bonny, il quale centra invece un palo al 16′. La squadra di mister Pecchia riesce addirittura a sbloccare la sfida andando a segno al 19′ grazie a Bonny, autore della rete del vantaggio trasformando il calcio di rigore concesso per il fallo commesso da Meret proprio nei suoi confronti.

La compagine guidata da Antonio Conte prova dunque a reagire con Kvaratskhelia ma rischia qualcosa su una giocata di Bernabé. Nel secondo tempo gli azzurri suonano la carica con Raspadori, respinto da Balogh, al 54′. Nel finale gli emiliani rimangono in inferiorità numerica a causa dell’espulsione per doppia ammonizione rimediata dal portiere Suzuki e nel recupero, di ben undici minuti, il subentrato Lukaku pareggia al 90’+2′ con l’aiuto di Spinazzola. Ci pensa quindi Anguissa, supportato da Neres, a completare la rimonta definitivamente al 90’+6′.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Paride Tremolada, proveniente dalla sezione di Monza, ha estratto il cartellino giallo per sette volte ammonendo rispettivamente Anguissa al 43′, Lobotka al 57′ e Conte al 59′ da un lato, Mihaila al 61′, Suzuki al 63′ ed al 75′ e Delprato all’88’ dall’altro. I tre punti conquistati in casa in questo terzo turno del massimo campionato italiano di calcio permettono al Napoli di raggiungere quota 6 nella classifica della Serie A 2024/2025 mentre il Parma non si muove e viene scavalcato rimanendo fermo a 4 punti.

VIDEO NAPOLI PARMA: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS