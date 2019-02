Verona Salernitana/ Diretta streaming video DAZN: quote, scaligeri in forma (Serie B)

Verona-Salernitana, diretta da Serra, si gioca venerdì 2 febbraio 2019 alle ore 21.00 e sarà una delle sfide della venticinquesima giornata del campionato di Serie B. Match importante per entrambe le formazioni: dopo tre pareggi consecutivi, nell’ultimo turno di campionato gli scaligeri sono tornati alla vittoria andando ad espugnare il campo della Spezia e riconquistando proprio ai danni dei liguri il sesto posto, coi play off obiettivo primario per i gialloblu ormai troppo staccati dai primi due posti in classifica. Dall’altra parte la Salernitana ha piazzato un blitz importante, 2-4 in casa dell’Ascoli, che ha riportato i granata a ridosso della zona play off, col Perugia ottavo in classifica ora lontano solamente una lunghezza.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Verona-Salernitana non sarà una sfida trasmessa in diretta tv sui canali free o pay del satellite o del digitale terrestre. La partita sarà un esclusiva per gli abbonati DAZN, che potranno vedere la diretta streaming video via internet su supporti come smart tv e console, o dispositivi mobili, scaricando l’applicazione dedicata, come smartphone o tablet o anche su pc.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA SALERNITANA

Le probabili formazioni del match che si disputerà presso lo stadio Marc’Antonio Bentegodi di Verona. I padroni di casa scaligeri schiereranno Silvestri in porta, Bianchetti sull’out difensivo di destra e Vitale sull’out difensivo di sinistra, mentre Marrone e il polacco Dawidowicz saranno i centrali della retroguardia. A centrocampo lo svedese Gustafsson sarà affiancato da Faraoni e da Zaccagni, mentre nel tridente offensivo gialloblu partiranno dal primo minuto il sudcoreano Lee Seung-Woo, Di Gaudio e Di Carmine. Risponderà la Salernitana con Micai tra i pali e una difesa a tre con Perticone, Migliorini e il francese Gigliotti titolari. A centrocampo i centrali saranno il camerunese Minala e Di Tacchio, con l’argentino Casasola schierato sulla fascia destra e l’uruguaiano Walter Lopez sulla fascia sinistra. Sul fronte offensivo Mazzarani sarà il trequartista alle spalle del gambiano Jallow e di Calaiò.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Tatticamente, il Verona allenato da Fabio Grosso giocherà col 4-3-3, mentre il modulo di partenza scelto dal mister della Salernitana, Angelo Adamo Gregucci, sarà il 3-4-1-2. All’andata allo stadio Arechi la Salernitana si è imposta di misura sul Verona, 1-0 con rete decisiva di Jallow. Il Verona ha vinto 2-0 nell’ultimo precedente disputato in casa contro i granata, disputato il 29 gennaio 2017, con reti di Pazzini e Luppi.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda le valutazioni dei bookmaker sulla partita, i favori del pronostico ricadono sul Verona per la conquista dei tre punti in casa contro la Salernitana. Vittoria interna quotata 1.85 da William Hill, mentre Eurobet propone a 3.20 la quota riferita all’eventuale pareggio e Bet365 propone invece a 4.75 la quota relativa alla vittoria in trasferta. Per i gol realizzati nel corso della partita, la quota dell’over 2.5 viene fissata a 2.15 e quella dell’under 2.5 viene proposta a 1.65 da Bet365.



