Infortunio Manolas/ Roma, salta il Derby con la Lazio? La distorsione alla caviglia..

Brutto infortunio per Kostas Manolas, uscito in barella nel secondo tempo di Frosinone-Roma, anticipo della 25esima giornata del campionato di Serie A. Il difensore greco è rimasto fermo a terra al 75’ dopo un duro scontro con Molinaro. Mister Di Francesco è stato costretto alla sostituzione con Federico Fazio, ma c’è preoccupazione per le condizioni di Manolas che, quando è uscito in barella dal terreno di gioco, si è portato le mani al volto. Potrebbe trattarsi di una forte distorsione alla caviglia per il calciatore giallorosso. Nel contrasto con Molinaro è riuscito a mettere la palla in calcio d’angolo, ma è rimasto a terra molto dolorante, tanto che è stato richiesto prima l’intervento dei sanitari della Roma e poi quello della barella. Ora è inevitabilmente a rischio la sua presenza per il derby contro la Lazio della prossima settimana. Si attendono dunque aggiornamenti in tal senso.

INFORTUNIO MANOLAS, ROMA, DISTORSIONE ALLA CAVIGLIA?

Distorsione alla caviglia per Manolas? Questa la prima ipotesi sull’infortunio del difensore della Roma. Molto probabilmente ha poggiato male il piede nello scontro, ma sta di fatto che non è riuscito a rialzarsi in piedi e a restare in campo. Di conseguenza scatta l’allarme in casa Roma, anche perché è alle porte il derby con la Lazio. Saranno necessari approfondimenti clinici per avere una chiara diagnosi del problema riportato da Manolas. Presumibilmente nelle prossime ore il difensore sarà sottoposto ad esami per capire i tempi di recupero, nella speranza che non siano lunghi e che dunque non si tratti di nulla di serio. I tifosi sono comprensibilmente in apprensione per l’infortunio di Manolas, un punto fermo della difesa di Eusebio Di Francesco che dopo la sua uscita ha subito il secondo gol dal Frosinone.

