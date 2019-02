Diretta Parma Napoli/ Streaming video e tv: Ancelotti torna da ex (Serie C)

Parma Napoli, che verrà diretta dal signor Daniele Chiffi, è il primo posticipo nella venticinquesima giornata del campionato di Serie A 2018-2019: allo stadio Tardini si gioca alle ore 18:00 di domenica 24 febbraio. Continua la rincorsa dei partenopei alla Juventus, anche se il terzo 0-0 in quattro partite (arrivato in casa contro il Torino) ha portato a 13 i punti da recuperare per andare a prendersi lo scudetto. Il margine sulla seconda è comunque buono, e allora è dovere provarci per Carlo Ancelotti che ha ben poco da perdere; per l’allenatore del Napoli questa è una sentita sfida da ex, con i ducali infatti ha centrato un secondo posto in campionato arrivando proprio alle spalle della Juventus e ha posto le basi per quella che sarebbe poi stata una strepitosa carriera. Per il Parma è un periodo di flessione: a Cagliari è arrivata la seconda sconfitta consecutiva e la terza nelle ultime quattro, il pareggio interno contro i campioni d’Italia è stato un ottimo risultato ma non ha spostato il problema, sotto forma di 4 miseri punti nel girone di ritorno che hanno impedito ai gialloblu di inserirsi nella corsa all’Europa. Se non altro la posizione di classifica è sempre quella: dall’inizio del campionato Roberto D’Aversa e i suoi sono stati dodicesimi per nove giornate. Andiamo allora a vedere, mentre aspettiamo la diretta di Parma Napoli, in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco dello stadio Tardini per questa partita.

La diretta tv di Parma Napoli è disponibile sulla televisione satellitare, e dunque sarà un’esclusiva riservata agli abbonati: appuntamento sui canali Sky Sport Serie A (numero 202) o Sky Sport 251 – eventualmente utilizzabile il codice d’acquisto 420177 per comprare il singolo evento – mentre in assenza di un televisore potrete attivare l’applicazione Sky Go per seguire la partita in diretta streaming video, usufruendo senza costi aggiuntivi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA NAPOLI

In Parma Napoli si rivede Gagliolo sulla sinistra ducale, ma rischia di non esserci l’acciaccato Bastoni: pronto eventualmente Gobbi che giocherebbe largo con lo stesso Gagliolo portato al centro a fare coppia con Bruno Alves, mentre a destra ci sarà Iacoponi. Sepe è uno dei giocatori in prestito dal Napoli, e giocherà in porta: l’altro, Inglese, sarà ovviamente al centro di un tridente completato come sempre da Gervinho e Biabiany (in vantaggio su Siligardi), a centrocampo Luca Rigoni contende il posto a Stulac e Scozzarella entrambi non al meglio, ci saranno invece Kucka e Barillà che occuperanno le mezzali. Reduce dalla partita contro lo Zurigo, il Napoli schiera il solito 4-4-2 nel quale mancherà lo squalificato Insigne: spazio dunque a Milik e Mertens a meno che Verdi – non al top – venga lanciato davanti, ma l’ex Bologna è anche in ballottaggio con Zielinski per un posto a sinistra in una mediana nella quale Allan e Fabian Ruiz restano favoriti su Amadou Diawara e Callejon avrà una maglia da titolare a destra. In difesa la coppia centrale è formata da Nikola Maksimovic e Koulibaly; Malcuit e Ghoulam restano in vantaggio su Hysaj per le corsie, Meret dovrebbe spuntarla su Ospina per la porta.

QUOTE E PRONOSTICO

Naturalmente sono i partenopei ad avere il favore del pronostico in Parma Napoli: l’agenzia di scommesse Snai segnala infatti a 1,47 l’ipotesi del successo esterno, mentre siamo già a un valore di 6,75 volte la somma giocata sul segno 1, che identifica la vittoria della squadra ducale. L’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, con questo bookmaker vi farebbe guadagnare una cifra corrispondente a 4,25 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto.



