Video/ Torino Atalanta (2-0): highlights e gol della partita (Serie A, 25^ giornata)

Nel video di Torino Atalanta possiamo vedere gol e highlights di una partita che ha dato ai granata una vittoria importante. Allo Stadio Olimpico Grande Torino infatti il Torino supera per 2 a 0 l’Atalanta. Nel primo tempo i granata cercano subito di prendere in mano le redini dell’incontro ma non riescono a spezzare l’equilibrio e sono anche costretti a rimpiazzare prematuramente l’infortunato Gosens con Kulusevski, rivelatosi deludente, già al 18′. Gli ospiti crescono e nel finale di frazione è un rimpallo favorevole su un errore in disimpegno a liberare Izzo per la rete del vantaggio dei padroni di casa al 42′. In avvio di secondo tempo la squadra del tecnico Mazzarri chiude i conti grazie al goal del definitivo raddoppio di Iago Falque, assistito da Meité ed agevolato dal velo di Belotti. La formazione allenata da mister Gasperini fatica a reagire e senza motivazioni valide rischia pure di subire il possibile tris in almeno un paio di occasioni. I 3 punti conquistati tra le mura amiche permettono al Torino di salire a quota 38 nella classifica di Serie A raggiungendo proprio i diretti rivali di giornata dell’Atalanta, rimasti appunto fermi a 38 punti.

VIDEO TORINO ATALANTA: STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come la sfida, a cominciare dal possesso palla leggermente favorevole all’Atalanta con il 58%, sia stata molto combattuta e giocata su ritmi sostenuti. I bergamaschi si sono rivelati anche più precisi nei passaggi, il 77% di accuratezza contro il 70% con 439 e 201 appoggi completati, ma i piemontesi hanno recuperato più palloni, 43 a 33 dei quali 6 ciascuno per Baselli, N’Koulou e Masiello, oltre ad averne persi di meno, 21 a 31 di cui ben 10 di Ilicic. In fase offensiva parità per quanto riguarda i calci d’angolo, 4 a 4, e le occasioni da goal, 6 a 6 delle quali 4 di Iago Falque, mentre gli uomini di Mazzarri spiccano per conclusioni complessive, 11 a 9 con 7 a 4 tiri indirizzati nello specchio della porta e Iago Falque sempre recordman grazie a 4 tentativi. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, l’Atalanta è stata leggermente più fallosa a giudicare dal 18 a 17 nei falli commessi e l’arbitro Daniele Orsato, della sezione di Schio, ha estratto il cartellino giallo per 3 volte ammonendo rispettivamente N’Koulou e Berenguer da un lato, Castagne dall’altro.

TABELLINO

Torino-Atalanta 2 a 0 (p.t. 1-0)

Reti: 42′ Izzo (T); 46′ Iago Falque (T). Assist: 46′ Meité (T).

TORINO (3-4-1-2) Sirigu; Izzo, Nkoulou, Moretti; De Silvestri, Lukic, Meite (66′ Ansaldi), Aina; Baselli (90’+3′ Millico); Iago Falque (81′ Berenguer), Belotti. A disp.: Ichazo, Rosati, Zaza, Damascan, Parigini, Bremer, Ferigra. All.: Mazzarri. ATALANTA (3-4-2-1) Berisha; Mancini, Djimsiti, Masiello; Hateboer, Pasalic, Freuler, Gosens (18′ Kulusevski; 71′ Barrow); Ilicic, Castagne (79′ Reca); Zapata. A disp.: Rossi, Gollini, Toloi, Palomino, Pessina, Ibanez. All.: Gasperini.

Arbitro: Daniele Orsato (Schio). Ammoniti: 7′ Castagne (A); 78′ N’Koulou (T); 90’+4′ Berenguer (T).





