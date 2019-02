Diretta Torino Atalanta/ Streaming video e tv: quote, la Dea favorita (Serie A)

Torino Atalanta sarà diretta dal signor Orsato, e si gioca alle ore 15:00 di sabato 23 febbraio: è il secondo anticipo nella 25^ giornata del campionato di Serie A 2018-2019 ed è una partita davvero interessante, che potremmo definire uno spareggio per l’Europa. Entrambe le squadre infatti puntano alla qualificazione alla prossima Europa League, ma per come si è messa la classifica la Dea (ormai al terzo anno su questi livelli) può addirittura sognare la Champions, anche se la sconfitta interna contro il Milan, in quello che era una sorta di spareggio al netto del periodo dell’anno, ha fatto scivolare la squadra di Gian Piero Gasperini a quattro punti dal quarto posto, un duro colpo soprattutto per quello che era l’esaltante momento, e per il fatto che gli orobici erano passati in vantaggio. Il Torino invece si trova appena sotto le prime sette della classe, dunque può realmente credere di andare a giocare le coppe; domenica scorsa ha ottenuto un risultato importante fermando il Napoli al San Paolo (secondo pareggio consecutivo nello stadio partenopeo) ma adesso sa che la parola d’ordine è continuità, perchè solo in questo modo si potranno superare avversarie sulla carta superiori. Aspettando il calcio d’inizio della partita, possiamo analizzare al meglio i temi principali della diretta di Torino Atalanta valutando anche quelle che potrebbero essere le scelte dei due allenatori in termini di probabili formazioni, visto che ormai mancano solo poche ore alla sfida del Grande Torino.

Torino Atalanta si giocherà senza due centrocampisti fondamentali per le due squadre: Walter Mazzarri perde Rincon, Gasperini sarà senza De Roon. Tra le fila dei granata dunque si candida Meité, che giocherebbe come mezzala destra al fianco di Lukic (ormai titolare quasi fisso) con Baselli e Ansaldi che come sempre sono in ballottaggio per occupare l’altro interno, l’argentino può anche giocare laterale dove eventualmente sfilerebbe il posto a De Silvestri. Ola Aina sicuro di iniziare la partita, Emiliano Moretti sfida Djidji nella difesa completata da Izzo e Nkoulou mentre davanti dovremmo vedere Iago Falque, in coppia con Belotti. Nell’Atalanta sarà presumibilmente Pasalic a fare le veci di De Roon, abbassando la sua posizione per giocare in coppia con Freuler; il resto della squadra non dovrebbe cambiare, solito ballottaggio tra Djimsiti e Gianluca Mancini in difesa (con le certezze Toloi e Palomino davanti a Berisha) con Hateboer e Castagne che occuperanno le corsie dovendo pensare ad entrambe le fasi. Ilicic sarà il trequartista che giocherà alle spalle di Alejandro Gomez e Duvan Zapata.

Torino Atalanta è stata quotata dall’agenzia di scommesse Snai, secondo cui la Dea parte con i favori del pronostico: vediamo infatti che il segno 1 per la vittoria dei granata vale 3,20 volte la somma messa sul piatto mentre l’ipotesi del successo esterno, regolata dal segno 2, vi farebbe guadagnare 2,30 volte quanto investito. L’eventualità del segno X è quella che regola il pareggio e, con questo bookmaker, la vostra vincita corrisponderebbe a 3,25 volte la puntata.



