Video/ Livorno Venezia (1-0): highlights e gol della partita (Serie B)

Il video di Livorno Venezia ci parla di una gara decisa di misura. Arrivano alla fine tre punti d’oro per i labronici che possono ancora sperare nella salvezza con questa vittoria per 1-0, la formazione allenata da Walter Zenga deve invece continuare a guardarsi le spalle. Primo tempo di certo non memorabile, le occasioni da gol arrivano col contagocce con tre ammoniti già nelle prime battute, Bogdan nel Livorno e Bentivoglio e Modolo nel Venezia. La prima frazione si chiude con una buona occasione per il Livorno, con Murilo che arriva alla deviazione di testa al 44’ da buona posizione, senza riuscire però a centrare il bersaglio.

LA RIPRESA

Nel secondo tempo il copione non cambia, anche se la supremazia territoriale del Livorno appare maggiormente marcata. Al 12’ il portiere del Venezia, Vicario, è super nell’ipnotizzare Raicevic, presentatosi a tu per tu con il numero uno lagunare. I labronici aumentano i giri ma il Venezia sembra reggere bene, anche se i lagunari progressivamente spariscono sul fronte offensivo anche se Zenga aveva optato per l’utilizzo delle tre punte. E al 47’ della ripresa arriva l’episodio che decide il match: gran passaggio filtrante di Dumitru, velo di Rocca e perfetto inserimento in area di Raicevic, con il montenegrino che stavolta non sbaglia e permette al Livorno di prendersi l’intera posta in un match giocato sul filo del rasoio. Venezia beffato e sempre meno tranquillo in classifica.

VIDEO LIVORNO VENEZIA





© RIPRODUZIONE RISERVATA