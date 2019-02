Probabili formazioni Serie B/ Le scelte degli allenatori per la 26^ giornata

La Serie B vive in turno infrasettimanale la sua 26^ giornata. Scoprire le probabili formazioni di tutte queste partite di Serie B è naturalmente uno dei principali motivi d’interesse in queste ore per i tifosi, andiamo allora a fare una panoramica sulle mosse degli allenatori, i loro dubbi e i moduli che dovrebbero utilizzare nelle partite, con i cenni essenziali sulle probabili formazioni di Serie B in questo nuovo turno del campionato cadetto che comincia oggi, martedì 26 febbraio, con sette partite per poi completarsi con i due posticipi domani, mercoledì 27 febbraio.

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO PESCARA

Cristian Bucchi potrebbe schierare il Benevento secondo il seguente modulo 4-4-2: Montipò in porta; linea difensiva a quattro con Maggio, Volta, Antei e Caldirola; a centrocampo Crisetig, Bonaiuto, Bandinelli e Ricci, infine in attacco Coda e Insigne. La riposta del Pescara di Bepi Pillon dovrebbe invece concretizzarsi in un 4-3-3 con Fiorillo tra i pali; retroguardia a quattro con Ciofani, Campagnaro, Scognamiglio e Balzano; nel terzetto di centrocampo possibili titolari Memushaj, Crecco e Brugman, in attacco invece Marras, Mancuso e Monachello.

PROBABILI FORMAZIONI ASCOLI FOGGIA

La probabile formazione dell’Ascoli di Vincenzo Vivarini dovrebbe basarsi sul 4-4-2 con Milinkovic-Savic in porta; davanti a lui difesa a quattro con Laverone, Brosco, Valentini e D’Elia; in mediana Frattesi, D’Elia, Addae e Ninkovic, infine Beretta e Ciciretti nel tandem d’attacco. Pasquale Padalino invece dovrebbe rispondere con il suo Foggia con il modulo 4-3-3: Leali in porta; Loiacono, Billong, Martinelli e Ngawa nella retroguardia a quattro; a centrocampo Busellato, Agnelli e Deli; infine il tridente d’attacco con Galano, Iemmello e Kragl.

PROBABILI FORMAZIONI COSENZA CARPI

Esaminiamo adesso la probabile formazione del Cosenza di Piero Braglia, che dovrebbe affidarsi al seguente 4-1-4-1: Perina fra i pali; in difesa Corsi, Idda, Capela e Legittimo; Palmiero regista basso, poi qualche metro più avanti Embalo, Bruccini, Sciaudone e Baez, infine il centravanti Litteri. La replica del Carpi si dovrebbe basare su un 4-3-3 che Fabrizio Castori dovrebbe schierare con Piscitelli in porta; in difesa Pachonik, Poli, Sabbione e Buongiorno; a centrocampo Pasciuti, Coulibaly e Rolando; infine il tridente d’attacco con Mustacchio, Piscitella e Cissè.

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE PALERMO

Giovanni Stroppa dovrebbe proporre la probabile formazione del Crotone secondo il modulo 5-3-2: Cordaz in porta; linea difensiva a cinque con Sampirisi, Spolli, Vaisanen, Golemic e Milic; a centrocampo Zanellato, Barberis e Benali, infine Pettinari e Machach a formare la coppia d’attacco. Roberto Stellone invece dovrebbe proporre il Palermo con il 3-4-1-2: fra i pali Brignoli; davanti a lui una linea a tre con Bellusci, Rajkovic e Szyminski; in mediana il quartetto con Rispoli, Jajalo, Murawski e Aleesami; in attacco il trequartista Trajkovski in appoggio a Nestorovski e Puscas.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE VERONA

La probabile formazione di Fabio Liverani per il suo Lecce dovrebbe prevedere il 4-3-1-2 con Vigorito in porta; Venuti, Lucioni, Meccariello e Calderoni a formare una difesa a quattro; Tabanelli, Petriccione e Tachtsidis nel terzetto di centrocampo; Falco trequartista alle spalle dei due attaccanti Palombi e La Mantia. Quanto al Verona, mister Fabio Grosso potrebbe proporre il seguente 4-3-3: in porta Silvestri; difesa a quattro con Faraoni, Dawidowicz, Bianchetti e Vitale; a centrocampo Marrone, Gustafson e Zaccagni; infine il tridente d’attacco presumibilmente con Lee, Pazzini e Di Gaudio.

PROBABILI FORMAZIONI PADOVA BRESCIA

Eccovi adesso la probabile formazione del Padova di Pierpaolo Bisoli, disegnata secondo il modulo 5-3-2: Minelli in porta; difesa a cinque con Morganella, Cherubin, Andelkovic, Trevisan e Longhi; a centrocampo Clemenza, Calvano e Pulzetti; infine la coppia d’attacco con Bonazzoli e Mbakogu. La replica di Eugenio Corini e del suo Brescia si dovrebbe invece concretizzare nel 4-3-1-2: Alfonso fra i pali; Sabelli, Romagnoli, Cistana e Martella nella linea della retroguardia; in mediana Bisoli, Tonali e Ndoj, più avanzato il trequartista Spalek in appoggio ai due attaccanti Morosini e Donnarumma.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA CREMONESE

La probabile formazione della Salernitana di Angelo Gregucci, schierata secondo il 3-4-3, dovrebbe prevedere Micai in porta; una difesa a tre con Migliorini, Perticone e Gigliotti; poi Pucino, Minala, Di Tacchio e Lopez nel quartetto di centrocampo, infine il tridente con Jallow, Mazzarani e Calaiò. La Cremonese di Massimo Rastelli invece potrebbe proporci il 4-4-2 con Ravaglia fra i pali; Mogos, Claiton, Caracciolo e Migliore nella retroguardia a quattro; Castagnetti, Soddimo, Arini e Strefezza a centrocampo, infine in attacco la coppia Strizzolo-Longo.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA PERUGIA

Arrivando ai posticipi, ecco il Venezia di Walter Zenga con un probabile 4-3-3 che parte dal portiere Vicario; Bruscagin, Modolo, Domizzi e Mazan nella difesa a quattro davanti a lui; a centrocampo Segre, Schiavone e Bantivoglio; infine in attacco il tridente con Lombardi, Bocalon e Di Mariano. La replica del Perugia di Alessandro Nesta dovrebbe concretizzarsi in un 4-3-1-2: Gabriel in porta; in difesa Rosi, Cremonesi, Gyomber e Felicioli; un terzetto in mediana con Michael, Bianco e Dragomir; Verre trequartista in appoggio ai due attaccanti Han e Melchiorri.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA LIVORNO

La probabile formazione dello Spezia di Pasquale Marino dovrebbe prevedere il 4-3-3 con Lamanna fra i pali; Vignali, Terzi, Ligi e Augello in difesa; a centrocampo Bartolomei, Mora e Ricci; infine il tridente d’attacco composto da Galabinov, Okereke e Bidaoui. Il Livorno di Roberto Breda potrebbe replicare con il 3-4-1-2: in porta Zima; retroguardia a tre con Di Gennaro, Gonnelli e Bogdan; a centrocampo Salzano, Canessa, Luci e Kupisz; trequartista Diamanti, in appoggio ai due attaccanti Raicevic e Giannetti.



