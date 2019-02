Max Biaggi va in prigione?/ Evasione fiscale, la procura chiede un anno

Max Biaggi rischia una condanna fino ad un anno di reclusione. Il 47enne romano, ex campione del mondo di motociclismo, è accusato di aver evaso le tasse per una cifra di circa 18 milioni di euro. Secondo la procura, come scritto dall’edizione online del Corriere della Sera, il quattro volte campione del mondo della classe 250 avrebbe commesso tale reato fino al 31 dicembre del 2012, e di conseguenza deve essere condannato. A chiederlo è stato il pubblico ministero Giuseppe Olivo, che ha altresì aggiunto che una parte delle contestazioni sono andate in prescrizione, precisamente quelle riguardanti il periodo del 2007 in cui a gestire i diritti d’immagine di Biaggi era la Media & Sport Management di Londra. Dal 2011, invece, il tutto è passato nelle mani della Biaggi Racing, e quindi nella Vuzela International Slu. Proprio durante questo doppio passaggio si sarebbe verificata l’evasione fiscale da 18 milioni di euro, per cui viene chiesta la condanna della stella del motociclista italiano.

MAX BIAGGI ACCUSATO DI EVASIONE FISCALE

Stando a quanto ricostruito dal pm, Biaggi avrebbe trasferito la propria residenza dall’Italia al Principato di Monaco, per «sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi». Nelle precedenti udienze del processo anche Giancarlo Fisichella, ex pilota di Formula 1 ed amico di Biaggi, era intervenuto come teste, spiegando: «Conosco Max Biaggi da vent’anni, dall’inizio della mia carriera quando anch’io vivevo a Montecarlo. Non risiedo più lì dal 2003, ma anche oggi continuiamo a vederci quando ci vado per lavoro, lo chiamo e ci vediamo. Conosco bene la zona dove abita e so che i bambini vanno a scuola lì». Una notizia che arriva a poche ore dal ritorno ufficiale di Biaggi nel Motomondiale. Il pilota romano ha infatti presentato a Monaco il suo team Sterlilgarda Max Racing Team, che concorrerà nel mondiale Moto3 con Aron Canet. Biaggi, la cui scuderia corre già in Spagna e nei campionati italiani di categoria, cercherà di battere il rivale di sempre, quel Valentino Rossi a capo della Sky Racing Team VR46.

