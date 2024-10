Max Biaggi ricorda l’amore con Eleonora Pedron: “Metà del mio cuore resta suo”

Nella vita di Max Biaggi c’è una donna che occupa un posto in prima fascia e parliamo di Eleonora Pedron, i due hanno vissuto una storia fortissima che ha portato alla nascita di due figli. Una storia che ha visto la luce nel 2003 e durata fino al 2015, quando la coppia annunciò sui social la separazione, ma nella mente di Max Biaggi la storia con Eleonora Pedron è sempre stata di primaria importanza e ancora oggi ne parla con orgoglio, quando gli capita di voltarsi indietro:

Fabio Troiano, chi è il compagno di Eleonora Pedron/ "Matrimonio? Ogni tanto ne parliamo"

“Ci sentiamo tutti i giorni, ci vediamo, viviamo bene, non credo che avrò più un altro amore che potrà regalarmi le stesse emozioni, la metà del mio cuore è dedicata a lui” ha raccontato in una intervista concessa al Corriere della sera dove ha ammesso come il rapporto tra loro sia rimasto ottimo.

Max Biaggi e il rapporto con Eleonora Pedron: “Lei è cuore di mamma”

Nonostante la fine del loro amore, Max Biaggi e Eleonora Pedron sono riusciti a mantenere i rapporti ottimo anche per il bene dei figli, in una intervista concessa al Corriere della sera il celebre ex pilota ha raccontato qualche dettaglio riguardo alla donna e al suo modo di interpretare il ruolo di madre: “Eleonora è cuore di mamma, io svolgo la funzione del genitore più rigido che a volte deve dire di no, gli stiamo vicini, io magari con maggiore apprensione”.

Perché Eleonora Pedron e Max Biaggi si sono lasciati?/ La verità: "Tra di noi troppe tensioni"

Dopo la fine della storia con Eleonora Pedron, Max Biaggi ha ritrovato l’amore in alcune occasioni, prima con la cantante Bianca Atzei e poi con Francesca Semenza, relazione interrotta da qualche mese. Adesso nella vita di Max Biaggi c’è una grande priorità e riguarda in maniera diretta anche Eleonora Pedron: “L’amore per i miei figli Leon Alexandre e Ines Angelica e la loro crescita, se in futuro avrò altre esigenze le affronterò”.