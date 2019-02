Video/ Real Madrid Barcellona (0-3): highlights e gol della partita (Coppa del Re)

Nel video di Real Madrid Barcellona (0-3) commentiamo e vediamo la vittoria dei blaugrana che, espugnando il Santiago Bernabeu, volano in finale di Coppa del Re dopo che la partita di andata era terminata 1-1. Il Barcellona vince il secondo Clasico della stagione umiliando i blancos: e dire che il primo tempo era stato un assolo dei padroni di casa, che avevano giocato decisamente meglio e sfiorato il gol a più riprese. Sulla catena sinistra il Real Madrid ha sfondato a più riprese con Reguilon e Vinicius Junior, scommesse vinte da Santiago Solari che per loro ha rinunciato ormai definitivamente a Marcelo e Bale (oltre che a Isco): l’attaccante francese si è divorato un gol sparando addosso a ter Stegen, il brasiliano invece è stato una costante spina nel fianco per la difesa avversaria ma non ha mai trovato la mira giusta per segnare. Così il Barcellona è rimasto in partita: nei primi 45 minuti si è visto solo nel finale con un’accelerazione di Ousmane Dembélé. Lucas Vazquez nell’occasione aveva ripiegato bene anticipando Suarez, ma i blancos non avevano intuito che quell’azione avrebbe potuto creare grattacapi nel secondo tempo. Così si è andati all’intervallo senza reti, con un risultato che in quel momento avrebbe favorito la squadra della capitale sulla strada verso la finale.

VIDEO REAL MADRID BARCELLONA: IL SECONDO TEMPO

Infatti, pronti via, al 50’ Real Madrid si è sbloccata ma a favore dei blaugrana: Dembélé ha lasciato sul posto Carvajal e ha messo al centro un pallone che questa volta Luis Suarez è stato lesto a insaccare alle spalle di Keylor Navas. I blancos non si sono scomposti, pur accusando il colpo: Reguilon, probabilmente il migliore dei suoi, ha trovato il corridoio giusto e ha calciato in porta ma ter Stegen ha risposto alla grande, tenendo il Barcellona in vantaggio. E’ stato a quel punto che si è decisa la semifinale: non avendo trovato il gol che avrebbe portato la partita ai supplementari – nella peggiore delle ipotesi – il Real Madrid ha incassato il raddoppio al 69’, ancora con uno straripante Dembélé che, stavolta da destra, ha creato il vuoto nella difesa avversaria e costretto Raphael Varane, nel tentativo di anticipare Suarez, a mettere la palla nel sacco beffando il suo portiere. Quattro minuti più tardi, se ancora c’erano dubbi sulla qualificazione blaugrana, il Pistolero li ha fugati: è stato lui stesso a guadagnare il rigore subendo fallo da Casemiro, Messi ha lasciato il tiro all’uruguaiano che ha così festeggiato la doppietta personale e il gol numero 19 in stagione. Per il Barcellona è la sesta finale consecutiva in Coppa del Re, e potrebbe arrivare il quinto titolo in serie: sabato sera si gioca un altro Clasico, a questo punto il Real Madrid deve evitare di subire la terza sconfitta contro l’avversario storico e salvare il salvabile – Champions League permettendo – in una stagione piuttosto travagliata. Ora, il video di Real Madrid Barcellona con i gol e gli highlights della partita.





