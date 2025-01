RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: CI ATTENDE UN SABATO MERAVIGLIOSO!

Tifosi e appassionati di calcio non devono prendere impegni oggi, sabato 18 gennaio 2025, perché il livello degli anticipi che ci faranno compagnia per i risultati Serie A della ventunesima giornata sarà davvero altissimo. Non perdiamo altro tempo allora, stavolta cominciamo subito elencando quali saranno le tre partite del giorno: alle ore 15.00 si comincerà relativamente tranquilli con Bologna Monza, poi ecco un sabato sera davvero di lusso, perché alle ore 18.00 prenderà il via Juventus Milan e infine alle ore 20.45 sarà la volta di Atalanta Napoli.

Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score: pari al Gewiss Stadium! (14 gennaio 2025)

Posta in palio quindi altissima per la classifica di Serie A, in verità fin dal pomeriggio perché il Bologna è nel gruppo che insegue le Coppe europee mentre il Monza ha le pressanti esigenze di salvezza che attanagliano chi occupa l’ultimo posto, ma ha dato importanti segnali di vita battendo la Fiorentina nel turno precedente. Poi si entrerà nel vivo con due delle partite in assoluto più attese per i risultati Serie A, che andranno a completare un sabato nel quale gli appassionati avranno giustificati motivi per restare davanti alla televisione per molte ore…

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Il Napoli vince ancora! Diretta gol live score (12 gennaio 2025)

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: LA SUPER SFIDA DI BERGAMO

La classifica ci dice che possiamo permetterci il lusso di accantonare per un attimo Juventus Milan, perché la copertina per i risultati Serie A va assegnata con pieno merito ad Atalanta Napoli, vera e propria sfida in quota scudetto. L’Atalanta arriva da tre pareggi consecutivi: all’Olimpico contro la Lazio, sul campo dell’Udinese e infine contro la Juventus, singolarmente sono tutti risultati più che positivi, ma messi insieme causano un inevitabile rallentamento per i sogni tricolori della Dea, che d’altronde ha un’occasione d’oro: il bis dopo lo straordinario 0-3 al Maradona rimetterebbe in modo netto l’Atalanta accentro della corsa per lo scudetto.

Risultati Serie A, classifica/ Frena ancora il Milan! Diretta gol live score (11 gennaio 2025)

D’altro canto il Napoli potrà cercare la rivincita, che non varrebbe solo come soddisfazione fine a sé stessa, ma anche e soprattutto per allontanare in classifica una delle rivali più pericolose. La squadra di Antonio Conte nelle ultime settimane sembra avere fatto il definitivo salto di qualità, perché continua a vincere ma ora lo fa convincendo anche sul piano del gioco. Adesso però bisogna confermare tutte queste sensazioni positive a Bergamo: si annuncia uno snodo già fondamentale per i risultati Serie A…

RISULTATI SERIE A, 21^ GIORNATA

ore 15.00 Bologna Monza

ore 18.00 Juventus Milan

ore 20.45 Atalanta Napoli

CLICCA QUI PER LEGGERE LA CLASSIFICA SERIE A