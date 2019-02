Papu Gomez applaude al raccattapalle/ Video Cagliari Atalanta, bomber si complimenta col ragazzino per lo stop

Il Papu Gomez torna a far parlare di sè e non solo per la bella prestazione messa in campo giusto ieri sera alla Sardegna Arena per il posticipo della 22^ giornata di Serie A tra Cagliari e Atalanta. Il bomber argentino infatti è stato protagonista di un siparietto curioso, che di certo ha fatto sorridere molti: al 39’ del primo tempo infatti proprio il Papu Gomez batte un calcio d’angolo ma il suo tiro viene ribattuto da un difensore del Cagliari e che rimette fuori campo il pallone. Proprio qui però un ragazzino, raccattapalle del Cagliari a bordo campo si mette in mostra effettuando uno stop perfetto, proprio a pochi metri dal giocatore nerazzurro che si stava posizionando per ribattere nuovamente. L’azione ovviamente non passa inosservata e lo stesso bomber e capitano dell’Atalanta applaude con forza alla prova del ragazzino, che immaginiamo sarà stato molto orgoglioso di tale gesto. Ovviamente la scena è stata ripresa e il video con l’accaduto è diventato in poche ore virale.

NUOVO SIPARIETTO PER IL PAPU GOMEZ

Di certo l’accaduto durante la sfida alla Sardegna Arena, ha fatto sorridere molti ma possiamo dire che ha sorpreso pochi, visto che lo stesso Papu Gomez non è certo nuovo a tali episodi così simpatici. Oltre che essere protagonista in campo con l’Atalanta, il Papu Gomez è protagonista anche sui social e il suo profilo instagram, dove non mancano episodi quotidiani e divertenti legati alla sua vita privata e nello spogliatoio bergamasco, è tra i più seguiti, con ben 1,90 milioni di follower. Dal caso delle fasce da capitano personalizzate (prima che la lega mettesse tale divieto, tra mille polemiche) alle partitelle di calcio con la moglie durante le vacanze estive: il bomber argentino è senza dubbio uno dei personaggi più amati e simpatici del campionato della Serie A e non solo e di certo ora lo sarà ancora di più.