Diretta Salernitana Benevento/ Streaming video Rai: grande attesa per il derby campano (Serie B)

Salernitana Benevento, diretta dall’arbitro Eugenio Abbattista, è l’anticipo che apre la ventitreesima giornata di Serie B alle ore 21.00 di questa sera, venerdì 8 febbraio 2019, allo stadio Arechi di Salerno. C’è grande attesa per il match, come è normale che sia trattandosi di un derby campano: Salernitana Benevento però non sarà importante solamente per la rivalità regionale, bensì sopratutto perché si tratta di un vero e proprio scontro diretto in zona playoff, sia pure con prospettive diverse per le due squadre. La Salernitana infatti ha 28 punti dopo il pareggio a Padova e in questo momento sarebbe fuori da questa agognata zona playoff, dunque l’obiettivo della squadra di casa sarà fare dei passi avanti per avvicinarsi all’obiettivo. Il Benevento invece ha naturalmente un obiettivo opposto: a quota 33 punti dopo il successo sul Venezia, gli ospiti al momento sono saldamente all’interno della zona più ambita della classifica, dunque vorranno consolidare questa posizione allontanando nel contempo una pericolosa inseguitrice e concorrente.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Salernitana Benevento sarà garantita da Rai Sport + HD, canale numero 57 del telecomando, dunque il derby campano sarà visibile in chiaro per tutti, dal momento che si tratta dell’anticipo del venerdì sera in Serie B. Ciò significa che la diretta streaming video sarà disponibile per tutti tramite il servizio offerto da Rai Play, oltre che per gli abbonati sulla piattaforma DAZN, che in questa stagione trasmette a pagamento tutte le partite del campionato cadetto. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAI PLAY

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA BENEVENTO

Nelle probabili formazioni di Salernitana Benevento, ecco che Angelo Gregucci potrebbe schierare i padroni di casa secondo il 3-4-2-1. Micai in porta, protetto dalla retroguardia a tre con Perticone, Migliorini e Gigliotti. A centrocampo invece dovremmo vedere per la Salernitana Pucino a destra, Di Tacchio e Minala nel cuore della mediana e Casasola a sinistra, con i due trequartista Anderson e Rosina invece in appoggio alla prima punta Jallow, terminale dell’attacco. La risposta del Benevento dovrebbe invece concretizzarsi in un 3-5-2 simile, ma non identico al modulo dei padroni di casa: per Cristian Bucchi Montipò fra i pali, con Volta, Antei e Di Chiara nella difesa a tre a sua protezione. Nel folto centrocampo a cinque potremmo invece vedere titolari da destra a sinistra Letizia, Bandinelli, Del Pinto, Tello e Improta, infine ecco la coppia d’attacco presumibilmente formata da Insigne e Coda.

PRONOSTICO E QUOTE

Dando infine uno sguardo al pronostico per Salernitana Benevento, ecco che secondo le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai il derby campano si annuncia piuttosto incerto, ma con gli ospiti leggermente favoriti. Un successo esterno dei giallorossi (segno 2) è infatti proposto a 2,40, mentre si sale già per il segno X, perché il pareggio è quotato a 3,00. Infine, una vittoria della Salernitana sarebbe di poco ancora più remunerativa, perché il segno 1 allo stadio Arechi varrebbe 3,20 volte la posta in palio.



