Diretta Benevento Venezia/ Streaming video DAZN: Zenga prova ad avvicinare i playoff (Serie B)

Benevento Venezia, diretta dall’arbitro Luigi Nasca, sarà una partita nel programma della ventiduesima giornata di Serie B. L’appuntamento è fissato alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 3 febbraio 2019, naturalmente allo stadio Ciro Vigorito della città campana. Benevento Venezia metterà di fronte due squadre separate da appena cinque punti in classifica, i campani a quota 30 e i lagunari che hanno invece 25 punti. Il Benevento di Cristian Bucchi, che settimana scorsa ha riposato, ha giocato solamente contro il Lecce (pareggio per 1-1) dopo la sosta, ma resta comunque in zona playoff, che potrebbe invece essere il grande traguardo da inseguire per il Venezia di Walter Zenga, che domenica scorsa si è rilanciato vincendo il derby contro il Padova. Dunque potremmo assistere a uno scatto del Benevento, ma anche a un colpaccio del Venezia che rimescolerebbe pesantemente le carte in zona playoff: si annuncia allora una partita molto interessante al Vigorito…

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Benevento Venezia in diretta tv non sarà disponibile, ma d’altronde questa non è certo una novità per le partite del campionato cadetto in questa stagione. L’appuntamento con il match del Vigorito è dunque in diretta streaming video sulla piattaforma Dazn, che detiene i diritti della Serie B e che trasmette tutte le partite, mentre in tv si può seguire solo una partita su nove in chiaro su Rai Sport.

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO VENEZIA

Parlando delle probabili formazioni di Benevento Venezia, bisogna ricordare che i campani sono reduci da un turno di riposo, chissà se un vantaggio o un problema a questo punto della stagione, poco dopo la sosta. Mister Bucchi potrebbe disegnare un 3-5-2 con Montipò in porta, protetto dalla retroguardia a tre con Volta, Antei e Di Chiara; nella folta mediana a cinque ecco Del Pinto perno centrale, affiancato dalle mezzali Bandinelli e Tello, più Letizia esterno destro e Improta a sinistra, infine il tandem d’attacco che dovrebbe vedere in campo Coda e Roberto Insigne. Nel Venezia invece mister Zenga deve tenere conto della squalifica di Di Mariano: la coppia d’attacco potrebbe dunque essere formata da Vrioni e Rossi. Anche per i lagunari il modulo dovrebbe essere il 3-5-2: a centrocampo ci attendiamo da destra a sinistra Zampano, Pinato, Schiavone, Segre e Garofalo, mentre Modulo, Coppolaro e capitan Domizzi dovrebbero formare la difesa a tre davanti a Vicario.

PRONOSTICI E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico per Benevento Venezia: le quote Snai ci dicono che sono favoriti i campani padroni di casa. Il segno 1 è infatti proposto a 1,77, mentre poi si sale a quota 3,30 in caso di pareggio (naturalmente identificato dal segno X) ed infine si toccherebbe quota 5,00 in caso di colpaccio del Venezia, naturalmente per chi avrà scommesso sul segno 2 allo stadio Vigorito.



