Diretta Bergamo Brescia/ Streaming video Rai: derby lombardo per la zona playoff (Serie A1 volley donne)

Bergamo Brescia, in diretta questa sera alle ore 20.30 dal Pala Agnelli di Bergamo, è il derby lombardo che costituisce l’anticipo televisivo della sesta giornata di ritorno del campionato di Serie A1 di volley femminile. Bergamo Brescia attira l’attenzione per la grande rivalità fra le due città, anche se nella pallavolo non ci dovrebbero essere particolari problemi di ordine pubblico. Quanto invece ad una analisi più strettamente tecnica, possiamo dire che Zanetti Bergamo e Banca Valsabbina Millennium Brescia hanno posizioni di classifica abbastanza simili: 21 punti per Bergamo, Brescia invece è a quota 24 con una vittoria in più ma deve evitare l’aggancio da parte delle cugine, che sarebbe molto pericoloso nella lotta per un posto ai playoff, anche perché già all’andata Bergamo vinse contro Brescia, espugnando per 1-3 il PalaGeorge di Montichiari.

Bergamo Brescia in diretta tv, come abbiamo già accennato, sarà visibile in chiaro per tutti su Rai Sport + HD, canale numero 57 del telecomando che è la casa della pallavolo italiana. Di conseguenza, sarà disponibile gratuitamente per tutti anche la diretta streaming video su Rai Play, particolarmente utile per quei tifosi e appassionati che questa sera non potessero mettersi davanti a un televisore ma volessero comunque seguire Bergamo Brescia. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

Bergamo Brescia sarà dunque un derby lombardo molto delicato, perché entrambe le formazioni condividono l’obiettivo del raggiungimento dei playoff e per farlo bisogna entrare fra le prime otto. Proprio Brescia al momento occupa l’ottava posizione, mentre Bergamo è decima con tre punti in meno e punta all’aggancio che avrebbe grande importanza e renderebbe ancora più vivace la lotta per l’ottavo posto, anche perché a quel punto la Zanetti avrebbe il vantaggio nello scontro diretto, avendo già vinto all’andata contro la Banca Valsabbina Millennium. Di contro, naturalmente, Brescia sa benissimo che con una vittoria non solo restituirebbe lo “sgarbo” dell’andata, ma scaverebbe anche un solco che diventerebbe difficile da colmare per Bergamo. La Zanetti tra l’altro all’andata dopo la vittoria contro Brescia aveva svoltato, raccogliendo nella seconda metà del girone una bella striscia di vittorie, sfruttando anche un calendario più favorevole: questo potrebbe ripetersi anche al ritorno, dunque per Brescia è fondamentale spingere in basso le cugine con una vittoria oggi.



