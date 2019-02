Diretta Atletico Madrid Real Madrid/ Streaming video DAZN: scontro diretto nella capitale per la vetta (Liga)

Atletico Madrid Real Madrid, è la partita in programma oggi sabato 9 febbraio 2019 alle all’Estadio metropolitano di Madrid: fischio d’inizio previsto per le ore 16,15. Nella 23^ giornata del campionato spagnolo ecco che si ripresenta l’attesissimo derby di Madrid: con la diretta tra Atletico Madrid e Real Madrid poi non vi è in palio solo il prestigio della stracittadina ma pure punti più che mai pesanti. Se controlliamo la classifica infatti notiamo subito che le due squadre di Madrid sono in lotta aperta per la vetta della graduatoria del primo campionato spagnolo, oltre che per il titolo di prima rivale del Barcellona nella corsa al titolo nazionale, (dove i blaugrana sono più che favoriti essendo fermi a quota 50 punti). Protagonisti in campo, (tra cui spicca il nome di Alvaro Morata fresco giocatore biancorosso), storia, e classifica rendono la diretta tra Atletico Madrid e Real Madrid di questo pomeriggio una sfida davvero imperdibile: chi troverà la vittoria?

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Atletico Madrid Real Madrid in diretta tv non sarà disponibile, come d’altronde tutte le partite della Liga, che sono visibili in diretta streaming video in esclusiva sulla piattaforma Dazn, la quale detiene appunto i diritti di trasmettere tutte le partite di ogni turno del campionato spagnolo di calcio.

PROBABILI FORMAZIONI ATLETICO MADRID-REAL MADRID

In vista della diretta tra Atletico Madrid e Real Madrid, ovviamente Simeone non vuole correre rischi e punterà quindi sugli uomini più in forma per disegnare le probabili formazioni, benché l’infermeria piena non sia certo di grande aiuto. E’ facile quindi immaginare che il tecnico argentino voglia mettere in campo oggi il 4-4-2 già visto contro il Betis pochi giorni (benchè il risultato finale sia stato negativo per i biancorossi). Vedremo quindi tra i pali Obiak, con di fronte a sè il duo centrale composto da Hernandez e Giminez, mentre toccherà a Juanfran e Arias agire ai lati. Per la mediana si candidano dal primo minuto sia Thomas che Rodri: attenzione poi a Lemar e Correa chiamati sulle fasce ma in ballottaggio fino all’ultimo con Vitolo e Kalinic. Maglie confermate in attacco: saranno Morata e il capitano Griezmann a guidare l’offensiva.

Pure Solari dovrà fare attenzione a schierare i suoi, visto che pochi giorni fa i Blancos sono scesi in campo contro il Barcellona per la semifinale di andata della Coppa del Re. A conti fatti però il tecnico argentino dovrebbe confermare il 4-3-3 come modulo diu partenza, potendo anche contare su una buona panchina. Tra i titolari quindi registriamo ovviamente il numero 1 Courtois, che di fronte a sè vedrà dal primo minuto Fernandez e Ramos: sulle corsie invece si candidano Regulon e Odriozola. In avanti spazio dal primo minuto per Casemiro in cabina di regia: con lui non dovrebbero mancare poi Ceballos e Modric. Per l’attacco i ballottaggi aperti non sono pochi: ecco Vinicius, Benzema e Bale tra i possibili titolari ma non scordiamo che dalla panchina rimangono pronti Isco, Asensio e Mariano Diaz.

QUOTE E PRONOSTICO

Visto il valore unico di questo match, appare ben difficile stilare il pronostico per la diretta tra Atletico Madrid e Real Madrid: le quote date dal portale snai però sono molto chiare. Ecco che per l’1×2 il successo dei colchoneros è stato dato a 2,30 contro il più alto 3,10 fissato in favore dei Blancos: il pareggio ha trovato la quotazione di 3,30.



