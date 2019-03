Diretta Ravenna Fano/ Streaming video e tv: buona occasione per i romagnoli

Ravenna Fano, che sarà diretta dal signor Alessio Clerico, si gioca domenica 10 marzo alle ore 16.30 e sarà una delle sfide del programma della trentesima giornata nel campionato di Serie C 2018-2019 nel girone B. Romagnoli reduci dall’importante colpo esterno contro il Renate che li mantiene sempre più saldi in zona play off, a quota 42 punti e al settimo posto in classifica. Un campionato che i tifosi giallorossi attendevano da diverse stagioni: un’ulteriore conferma andrà cercata contro un Fano reduce dal pari a reti bianche nello scontro diretto contro l’Albinoleffe. I marchigiani restano al confine della zona play out in un girone particolarmente complicato nella corsa alla salvezza, essendo stato finora l’unico non coinvolto da fallimenti ed esclusioni che hanno ridotto le squadre a rischio retrocessione in questa tormentata stagione per la Serie C.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH

Ravenna Fano non sarà trasmessa in diretta tv ma esclusivamente collegandosi tramite smart tv, pc o dispositivi mobili come smartphone o tablet su elevensports.it. Gli abbonati potranno infatti seguire anche la diretta streaming video via internet dell’incontro tramite l’applicazione gratuita o il sito.

PROBABILI FORMAZIONI RAVENNA FANO

Le probabili formazioni che si affronteranno presso lo stadio Benelli di Ravenna. Romagnoli in campo con Venturi in porta e una difesa a tre composta da Jidayi, Boccaccini e Lelj. Ad Eleuteri sarà affidata la fascia destra e a Barzaghi la fascia sinistra, mentre Selleri, Papa e Maleh saranno i centrali sulla mediana. In attacco coppia Nocciolini-Raffini per i giallorossi. Risponderà il Fano con Voltolini in porta e una difesa a quattro con l’uruguaiano Sosa, Celli e Magli schierati titolari nella difesa a tre. A centrocampo spazio a Tascone e Lulli, mentre Vitturini giocherà sulla fascia destra e Liviero sulla fascia sinistra. In attacco Filippini giocherà alle spalle di Ferrante e Scardina, titolari nel tandem offensivo.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

3-5-2 per il Ravenna di Luciano Foschi, 3-4-1-2 per il Fano guidato in panchina da Massimo Epifani. Saranno questi gli schieramenti tattici delle due formazioni. Il match d’andata di questo campionato allo stadio Mancini è terminato 1-1, con vantaggio marchigiano di Ferrante e pari romagnolo di Siani. Fano vincente nell’ultimo precedente di campionato disputato in casa del Ravenna il 10 febbraio 2018, 1-2 con un’autorete di Ierardi che decise l’assegnazione dei tre punti ai granata al 94′.

PRONOSTICO E QUOTE

Le agenzie di scommesse considerano favorito per la conquista dei tre punti il Ravenna contro il Fano. Vittoria casalinga quotata 1.80 da Eurobet, mentre Bet365 propone a 3.15 la quota relativa al pareggio e William Hill offre a 4.75 la quota per la vittoria in trasferta. Per chi scommetterà sui gol complessivamente realizzati nel corso della partita, over 2.5 e under 2.5 quotati rispettivamente da Bwin 2.40 e 1.47.





