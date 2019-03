Var Inter Spal/ Video: Lautaro segna, ma l’arbitro Calvarese annulla gol

Tornano le polemiche in casa Inter per la Var. C’è stato un episodio da moviola nel corso del primo tempo della sfida di San Siro contro la Spal, match valevole per la 27esima giornata del campionato di Serie A. La squadra di Luciano Spalletti nel corso del primo tempo era riuscita a sbloccare la partita con Lautaro Martinez, servito alla perfezione da Asamoah. L’attaccante argentino è rientrato sul destro e ha realizzato un gran bel gol, ma l’arbitro Calvarese è stato richiamato al Var per un fallo di mano commesso dal calciatore nerazzurro. E infatti quando vengono trasmesse le immagini dell’azione si nota come la palla sbatta prima sul petto di Lautaro Martinez e poi vada a finire sul braccio largo. Giusta dunque la decisione dell’arbitro che ha annullato la rete. Invece l’urlo dei tifosi dell’Inter è rimasto strozzato in gola, poi però sono partite le proteste per la decisione dell’arbitro.

VAR INTER SPAL, QUEL TOCCO DI BROZOVIC…

Ma anche la Spal ha avuto le sue ragioni per protestare contro l’arbitro Calvarese. La squadra ospite ha infatti protestato al 24’ del primo tempo per un mancato rigore. La Spal lo reclamava per un presunto tocco di mano di Marcelo Brozovic nell’area di rigore nerazzurra. L’azione era entrata nel vivo con il cross dalla sinistra di Fares, quindi il tocco del centrocampista croato. Ma il braccio era rimasto attaccato al corpo, Brozovic aveva infatti allargato leggermente il gomito. L’arbitro Calvarese ha deciso di lasciar proseguire l’azione, non ravvedendo gli estremi per interromperla e fischiare rigore. E neppure la Var è intervenuta richiamando l’arbitro. Un episodio da moviola a testa dunque per Inter e Spal, che hanno chiuso il primo tempo in parità anche per quanto riguarda il risultato.

Um gol desse não se anula, VAR… pic.twitter.com/Svam0NGQTt — Inter de Milão Deprê (@InterDyLimao) 10 marzo 2019





© RIPRODUZIONE RISERVATA