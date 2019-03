Diretta Inter Spal/ Streaming video e tv: solo la vittoria per i nerazzurri (Serie A)

Inter Spal, diretta dall’arbitro Calvarese, si giocherà alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 10 marzo 2019, naturalmente presso lo stadio Giuseppe Meazza di San Siro per la ventisettesima giornata di Serie A. Una prima annotazione va fatta per l’orario di Inter Spal, perché i nerazzurri alla domenica pomeriggio sono una primizia per il campionato in corso (prima volta a marzo!). Al di là di questa curiosità, per Luciano Spalletti e i suoi uomini questa sarà naturalmente una partita da vincere a tutti i costi per rilanciarsi nella corsa al quarto posto dopo la sconfitta di Cagliari e prima di affrontare domenica prossima un attesissimo derby della Madonnina. Il momento è delicato e un passo falso casalingo contro la Spal sarebbe un duro colpo per questa Inter che non può permettersi errori. Quanto ai ferraresi di Leonardo Semplici, la Spal arriva dalla sconfitta contro la Sampdoria e con 23 punti non può certo dirsi tranquilla in classifica. L’impegno di oggi sarà naturalmente difficile, ma un bel risultato a San Siro sarebbe una notevole spinta verso la salvezza.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Inter Spal sarà disponibile esclusivamente su Sky: l’appuntamento con la partita di San Siro per tutti gli abbonati alla televisione satellitare sarà sui canali Sky Sport Serie A (il numero 202) e Sky Sport 252, oppure anche in diretta streaming video tramite il servizio garantito dall’applicazione Sky Go per chi non si potrà mettere davanti a un televisore.

PROBABILI FORMAZIONI INTER SPAL

Provando a disegnare adesso le probabili formazioni per Inter Spal, ecco che non sono pochi i problemi per Luciano Spalletti tra la squalifica di Vecino, il caso Icardi e gli infortuni di Nainggolan e Perisic. Le certezze dal centrocampo in su sono poche: Brozovic in mediana e Lautaro Martinez prima punta. Per il resto, ecco che Politano e Candreva dovrebbero essere i due esterni a causa dell’assenza di Perisic e anche il problematico recupero di Keita, mentre al fianco di Brozovic si contendono il posto Borja Valero e Gagliardini, con lo spagnolo che potrebbe d’altronde essere schierato anche da trequartista, posizione nella quale entrerebbe invece in ballottaggio con Joao Mario. In difesa dovremmo avere Dalbert a sinistra, ballottaggio D’Ambrosio-Cedric invece a destra, infine un dubbio pure tra Miranda e De Vrij per affiancare Skriniar davanti ad Handanovic. Più chiara la situazione in casa Spal: Leonardo Semplici dovrebbe schierare Bonifazi, Vicari e Felipe davanti a Viviano, a centrocampo si segnala un possibile ballottaggio fra Murgia e Schiattarella ma per il resto dovrebbero giocare Valoti, Missiroli, Kurtic e Fares, infine in attacco c’è il dubbio Paloschi-Antenucci per affiancare Petagna.

PRONOSTICO E QUOTE

In conclusione, vediamo cosa ci dicono le quote dell’agenzia di scommesse Snai circa il pronostico per Inter Spal. I nerazzurri sono naturalmente largamente favoriti, di conseguenza il segno 1 sarà proposto a 1,40. Si sale poi già parecchio con il pareggio, infatti il segno X è quotato a 4,50, infine in caso di colpaccio da parte della Spal il segno 2 varrebbe ben 8,50 volte la posta in palio per chi avrà puntato appunto sul segno 2.



