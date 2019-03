Diretta Indian Wells 2019/ Nadal Krajinovic streaming video e tv, orario (tennis)

Si apre una nuova giornata a Indian Wells 2019: a partire dalle ore 19:00 di mercoledì 13 marzo (fuso di casa nostra, anticipato perché negli Stati Uniti è già cambiata l’ora) anche il tabellone maschile apre agli ottavi di finale. Il campo centrale dunque vedrà protagonisti i big, alla ricerca di un altro titolo Master 1000: ad aprire la giornata sarà Rafa Nadal, che dopo aver battuto Diego Schwartzman se la vedrà con il bombardiere serbo Filip Krajinovic. Roger Federer, che sfida l’inglese Kyle Edmund dopo il successo nel derby su Stan Wawrinka, sarà il terzo match dello Stadium 1 e dunque verosimilmente potrebbe giocare intorno alle 23:00, ma dipenderà naturalmente da quanto dureranno le partite precedenti; fuori dai giochi invece Novak Djokovic, il numero 1 è stato incredibilmente battuto da Philipp Kohlschreiber e sarà dunque il tedesco a cercare la strada verso i quarti di finale, affrontando però un Gael Monfils che, se in forma, partirà favorito e potrebbe dare fastidio a chiunque. Non ci resta allora che scoprire quello che succederà oggi nella diretta di Indian Wells 2019, le sfide del giorno si prospettano comunque davvero interessanti.

INDIAN WELLS 2019: GLI ALTRI MATCH

Tra gli altri match che si giocano oggi per la diretta di Indian Wells 2019, attenzione a Milos Raonic che se la deve vedere con Jan-Lennard Struff, capace di abbattere la resistenza di un Alexander Zverev che non è riuscito a onorare l’impegno: John Isner, testa di serie numero 8 del tabellone, giocherà contro il giovane russo Karen Khachanov che un Master 1000 l’ha già messo in bacheca e ora proverà a ripetersi, mentre sarà molto interessante il match tra Hubert Hurkacz e Denis Shapovalov, due rappresentanti della NextGen che al terzo turno hanno eliminato rispettivamente Kei Nishikori e Marin Cilic, e dunque si sono guadagnati a pieno titolo la qualificazione. Mentre nella parte bassa del tabellone si vola verso una semifinale tra Federer e Nadal, nella parte alta a questo punto è tutto davvero in divenire; nel tabellone femminile invece Garbine Muguruza, avendo vinto la maratona contro Kiki Bertens, sfiderà la sorprendente canadese Bianca Andreescu che per la prima volta ha raggiunto i quarti di un Premier Mandatory, mentre Marketa Vondrousova rappresenta la vera sensazione di Indian Wells 2019 avendo eliminato niente meno che Simona Halep. La ceca affronta Elina Svitolina, che dopo il titolo alle Wta Finals prova a mettere un altro grande trofeo in bacheca; sono solo questi i quarti femminili che si giocheranno, per gli altri due dovremo aspettare la giornata di giovedì e non troveremo più la numero 1 e campionessa in carica Naomi Osaka, demolita da una Belinda Bencic tornata sui ritmi e le prestazioni del 2014 e 2015.



