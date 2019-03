Manè super gol, papera Neuer/ Video, stop, dribbling e cucchiaio: Liverpool avanti

Sadio Mané si è reso protagonista di un supergol in Bayern Monaco-Liverpool, nonostante la papera di Neuer, dimostrando ancora una volta di essere un calciatore di altissimo livello. L’attaccante senegalese stoppa la palla fuori area e con una finta di corpo fa fuori Manuel Neuer uscito in maniera avventata. Quando si trova a porta spalancata decide di provare il cucchiaio perché ha due difensori davanti a sé. Con la palla colpita sotto supera tutti e mette la pesantissima palla dell’1-0 in fondo al sacco. Questo ancora di più perché i Reds giocano in trasferta e riescono così ad avere due risultati su tre a disposizione. In caso di pareggio finale con reti, dopo lo 0-0 dell’andata, la squadra di Jurgen Klopp passerebbe ai quarti di finale della Champions League ancora una volta dopo che l’anno scorso la corsa si fermò in finale.

Manè super gol, papera Neuer: super momento per il senegalese

Il senegalese Sadio Manè festeggia il suo super momento con un grande gol in Bayern Monaco Liverpool, una rete che gli permette di portare avanti un filotto di risultati personali. In campionato infatti il calciatore sta contribuendo a una stagione magica che Jurgen Klopp spera possa portare alla vittoria di una Premier League che manca da fin troppo tempo. Vedremo se risulterà ancora una volta fondamentale nella crescita fisica e tecnica della partita dove subito è arrivato il pari dei bavaresi con Matip che nel tentativo di anticipare Lewandowski ha messo una palla messa in mezzo da Gnabry alle spalle di Alisson Becker. Una partita che ora è all’intervallo e che potrebbe portare a qualsiasi epilogo tranne uno, i tempi supplementari.

