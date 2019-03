Diretta Bayern Monaco Liverpool/ Streaming video Rai: grande spettacolo!

Bayern Monaco Liverpool, partita che viene diretta dall’arbitro italiano Daniele Orsato, si gioca alle ore 21:00 di mercoledì 13 marzo come ritorno degli ottavi di finale nella Champions League 2018-2019. All’Allianz Arena è tutto ancora in equilibrio: all’andata è finita senza reti, con i Reds che forse hanno fatto qualcosa in più ma non sono stati in grado di segnare e dunque hanno semplicemente il vantaggio di poter pareggiare con almeno un gol. Il compito per la finalista della passata edizione resta ostico: in questo torneo il Liverpool ha sempre perso in trasferta (anche contro la Stella Rossa) e dunque le statistiche gli sono contrarie, pur se naturalmente potrebbe sempre esserci una prima volta e, in una partita decisamente più importante di quelle precedenti, potrebbe arrivare il colpo grosso sotto forma di vittoria e qualificazione ai quarti. La sensazione però è che la vera favorita sia la squadra di casa, che dopo qualche difficoltà è tornata a marciare in Bundesliga e ha agganciato il Borussia Dortmund in vetta alla classifica, rimanendo ancorata alla possibilità di vincere il settimo campionato consecutivo. Andiamo ora a vedere in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco, analizzando in maniera più approfondita le formazioni mentre aspettiamo la diretta di Bayern Liverpool.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bayern Monaco Liverpool è quella prevista sulla televisione di stato: dovrete andare su Rai Uno, oppure sul sito www.raiplay.it per l’opzione della mobilità. Inoltre questa partita è trasmessa in esclusiva per gli abbonati alla televisione satellitare, e i canali cui riferirsi sono Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 252, con la possibilità di acquistare il singolo evento utilizzando il codice apposito. I clienti Sky potranno poi seguire questa partita su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone attivando il servizio di diretta streaming video garantito dall’applicazione Sky Go, collegando fino a due dispositivi ai dati dell’abbonamento e senza costi aggiuntivi. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI BAYER LIVERPOOL

PROBABILI FORMAZIONI BAYERN LIVERPOOL

Vediamo allora quali sono le scelte per Bayern Monaco Liverpool: senza gli squalificati Kimmich e Muller, e senza l’infortunato Robben, Niko Kovac si affida a Rafinha per la corsia destra di difesa, a Gnabry come esterno offensivo sulla linea delle mezzepunte e a James Rodriguez che dovrebbe fare il trequartista centrale. In porta andrà Neuer, con Sule e Hummels davanti a lui; Alaba ha recuperato in tempo e giocherà come terzino sinistro, in mediana Thiago Alcantara e Javi Martinez si occuperanno di fare filtro e impostazione avendo davanti a sè i due di cui sopra ma anche Ribéry, che sarà titolare a sinistra. Prima punta, naturalmente, Lewandowski che è il capocannoniere di questa Champions League; Alisson comanda la porta del Liverpool con Van Dijk e Lovren centrali, il croato è in vantaggio su Matip mentre non ci sono dubbi sulle corsie laterali, Alexander-Arnold e Robertson avranno la maglia. Centrocampo con Henderson da playmaker affiancato da Naby Keita e Wijnaldum, ma potrebbe giocare Fabinho in qualità di metronomo spostando il suddetto Henderson sulla mezzala; davanti chiaramente Jurgen Klopp non può e non vuole prescindere dal tridente formato da Salah, Firmino e Sadio Mané ma attenzione a Sturridge, che a sorpresa potrebbe essere lanciato dal primo minuto e in ogni caso sarebbe un’interessantissima arma tattica dalla panchina.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia di scommesse Snai ha previsto le quote per scommettere su Bayer Monaco Liverpool, e secondo questo bookmaker il vantaggio nel pronostico sorride ai padroni di casa: abbiamo infatti un valore di 2,10 volte la somma messa sul piatto per il segno 1 che identifica la vittoria dei bavaresi, mentre il segno 2 per il successo esterno dei Reds porta in dote un valore pari a 3,40 volte quanto avrete deciso di investire. L’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, vi permetterebbe di guadagnare un valore pari a 3,60 volte quanto giocato.



